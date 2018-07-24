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14:04 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за дождей с градом и ветром

В Ростовской области 25, 26 и 27 июля ожидается ухудшение погоды, поэтому в регионе продлили действие штормового предупреждения, сообщается на сайте ГУ МЧС по области.

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По данным ростовского Гидрометцентра, в эти дни местами по территории Ростовской области прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с, а днем 25 июля и ночью 26 июля в Приазовье — до 25 м/с.

Специалисты просят жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, необходимо максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. В случае экстренной ситуации нужно звонить по телефону «101».

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