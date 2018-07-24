В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за дождей с градом и ветром

По данным ростовского Гидрометцентра, в эти дни местами по территории Ростовской области прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с, а днем 25 июля и ночью 26 июля в Приазовье — до 25 м/с.