В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за дождей с градом и ветром

По данным ростовского Гидрометцентра, в эти дни местами по территории Ростовской области прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с, а днем 25 июля и ночью 26 июля в Приазовье — до 25 м/с.
Специалисты просят жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, необходимо максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. В случае экстренной ситуации нужно звонить по телефону «101».