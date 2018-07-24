«Грозный» июль: на Крым опять обрушатся ливни и шквал

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайшие два-три часа и до конца суток 24 июля, в течение суток 25 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал, 18−23 м/с», — рассказали в ведомстве.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде. В частности, рекомендуется закрыть окна и балконы и закрепить на подворьях слабоукрепленные конструкции. Кроме того, по возможности следует воздержаться от поездок по городу и оставаться в помещении. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, деревьев, дорожных знаков, линий электропередач.