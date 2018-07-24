Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Поклонники всерьез обеспокоились здоровьем дочки Оксаны Акиньшиной
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Исхудавшего Ивана Урганта не узнали поклонники
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Порошенко увидел символ в победе украинского боксера в Москве
Чемпион: как украинский боксер победил россиянина
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:22 (мск), источник: РИА Крым

«Грозный» июль: на Крым опять обрушатся ливни и шквал

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Во вторник и среду в Крыму прогнозируются ливни, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайшие два-три часа и до конца суток 24 июля, в течение суток 25 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал, 18−23 м/с», — рассказали в ведомстве.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде. В частности, рекомендуется закрыть окна и балконы и закрепить на подворьях слабоукрепленные конструкции. Кроме того, по возможности следует воздержаться от поездок по городу и оставаться в помещении. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, деревьев, дорожных знаков, линий электропередач.

Все новости региона
 В Крыму обследуют затопленные корабли в Черном море
Минобороны поставит на воинский учет легковые авто россиян
Госдума приняла закон о повышении НДС
Пенсии хотят индексировать ежегодно с 1 января
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
МЧС обследует берег Крыма на взрывчатые и отравляющие вещества
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Лучше брать сейчас. В России взлетят цены на технику Пора закупаться.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь