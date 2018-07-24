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14:14 (мск), источник: Мослента

Движение на московском шоссе остановили ради утят

Инцидент произошел на Крылатской улице.

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Водители перекрыли движение на столичном шоссе для того, чтобы помочь утятам перейти дорогу. Видео опубликовано на Telegram-канале «Московские новости».

Инцидент произошел на Крылатской улице на западе столицы.

На кадрах видно, как четыре водителя берут птенцов в руки, чтобы перенести их на край дороги.

Их машины стоят рядом, перекрывая движение по шоссе.

В мае москвичей предупредили о возможности встретить уток с утятами, переходящих крупные магистрали города. Чаще всего таким образом птицы направляются к ближайшему водоему.

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