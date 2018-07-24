Движение на московском шоссе остановили ради утят

Новость Спасенный кот нашел лучших друзей среди овец

Водители перекрыли движение на столичном шоссе для того, чтобы помочь утятам перейти дорогу. Видео опубликовано на Telegram-канале «Московские новости».

Инцидент произошел на Крылатской улице на западе столицы.

На кадрах видно, как четыре водителя берут птенцов в руки, чтобы перенести их на край дороги.

Их машины стоят рядом, перекрывая движение по шоссе.