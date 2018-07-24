Обязать сажать 50 деревьев за одно срубленное намерены в Алматы
Управление природных ресурсов южной столицы рассматривает вопрос об ужесточении наказания за вырубку деревьев.
Управление природных ресурсов южной столицы рассматривает вопрос об ужесточении наказания за вырубку деревьев.
Об этом высказался Асет Масабаев, глава ведомства.
— Сейчас мы работаем над продвижением предложения об ужесточении наказания за незаконный сруб деревьев.
Если дерево срубили по официальному разрешению мы хотим, чтобы вместо одного горожане садили 5 деревьев, а если процесс был незаконным, то 50 деревьев должны будут высадить лица в качестве штрафа. Это должны быть деревья благородных пород: дуб, клен, ели и другие.
В ноябре этого года мы отчитаемся перед общественностью о результатах инвентаризации зеленых насаждений в Алматы, — приводит слова чиновника inAlmaty.kz.
Пока, отметил Масабаев, в городском маслихате предложение не находит поддержки, однако активисты намерены добиться внесения соответствующих поправок в закон.