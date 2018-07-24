Обязать сажать 50 деревьев за одно срубленное намерены в Алматы

Если дерево срубили по официальному разрешению мы хотим, чтобы вместо одного горожане садили 5 деревьев, а если процесс был незаконным, то 50 деревьев должны будут высадить лица в качестве штрафа. Это должны быть деревья благородных пород: дуб, клен, ели и другие.