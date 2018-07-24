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14:03 (мск), источник: 365info.kz

Обязать сажать 50 деревьев за одно срубленное намерены в Алматы

Управление природных ресурсов южной столицы рассматривает вопрос об ужесточении наказания за вырубку деревьев.

Об этом высказался Асет Масабаев, глава ведомства.

 — Сейчас мы работаем над продвижением предложения об ужесточении наказания за незаконный сруб деревьев.

Если дерево срубили по официальному разрешению мы хотим, чтобы вместо одного горожане садили 5 деревьев, а если процесс был незаконным, то 50 деревьев должны будут высадить лица в качестве штрафа. Это должны быть деревья благородных пород: дуб, клен, ели и другие.

В ноябре этого года мы отчитаемся перед общественностью о результатах инвентаризации зеленых насаждений в Алматы, — приводит слова чиновника inAlmaty.kz.

Пока, отметил Масабаев, в городском маслихате предложение не находит поддержки, однако активисты намерены добиться внесения соответствующих поправок в закон.

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