Ветеринары рассказали, как правильно сосчитать собачьи годы

Люди заметили, что средняя собака живет около 1/7 человеческой жизни, отсюда и родился миф. Современные ветеринары предлагают разделять жизнь домашних животных на несколько периодов, причем на их длительность влияют размеры питомца. Сроки жизни у более крупных животных как правило меньше, чем у маленьких, поэтому намного более важной информацией для ветеринара является этап развития вашего питомца, а не его реальный возраст.

Жизни собак ветеринары предлагают разделять на шесть этапов: щенок — до полугода, маленький — от полугода до 9 месяцев, в расцвете — до 7 лет, взрослый — до 10 лет, пожилой — до 13 лет, престарелый — 13 и более лет, с поправками на размер животного. Те же этапы можно выделить и у кошек. Зная эти особенности, можно не только продлить жизнь питомцам, но и улучшить ее качество на каждом этапе.