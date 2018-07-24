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14:15 (мск), источник: Моя Планета

Ветеринары рассказали, как правильно сосчитать собачьи годы

Старый миф о том, что 1 год животного — это 7 человеческих, не верен.

Источник: Free-Photos/СС0
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Люди заметили, что средняя собака живет около 1/7 человеческой жизни, отсюда и родился миф. Современные ветеринары предлагают разделять жизнь домашних животных на несколько периодов, причем на их длительность влияют размеры питомца. Сроки жизни у более крупных животных как правило меньше, чем у маленьких, поэтому намного более важной информацией для ветеринара является этап развития вашего питомца, а не его реальный возраст.

Жизни собак ветеринары предлагают разделять на шесть этапов: щенок — до полугода, маленький — от полугода до 9 месяцев, в расцвете — до 7 лет, взрослый — до 10 лет, пожилой — до 13 лет, престарелый — 13 и более лет, с поправками на размер животного. Те же этапы можно выделить и у кошек. Зная эти особенности, можно не только продлить жизнь питомцам, но и улучшить ее качество на каждом этапе.

Ветеринары рассказали, как правильно сосчитать собачьи годы
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