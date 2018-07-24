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14:13 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны опровергли изъятие автомобилей у россиян

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Минобороны России разъяснили изменения в проект приказа о транспортных средствах, подлежащих постановке на учет в военных комиссариатах — никакого изъятия транспортных и технических средств у граждан и организаций не предусматривается.

Источник: РИА Новости

Ранее газета «Известия» сообщила, что оборонное ведомство подготовило поправки к приказу министра обороны от 14 марта 2014 года № 151, предполагающие постановку всей гражданской автотехники на воинский учёт. В проекте сказано, что в список войдут все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения.

«Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают. Проект приказа уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариатах», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В министерстве заверили, что Вооруженные силы РФ обладают достаточным количеством штатного автомобильного транспорта, полностью обеспечивающего выполнение войсками задач по предназначению.

«Привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством», — подчеркнули в министерстве.
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