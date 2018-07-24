31 июля в домах Московского района не будет воды

31 июля в домах Московского района не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 24 июля). 31 июля в ряде домов Московского района будет на время отключена вода. Это связано с работами по врезке вновь проложенных сетей водопровода.