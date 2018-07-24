31 июля в домах Московского района не будет воды
(Город Казань KZN.RU, 24 июля). 31 июля в ряде домов Московского района будет на время отключена вода. Это связано с работами по врезке вновь проложенных сетей водопровода.
(Город Казань KZN.RU, 24 июля). 31 июля в ряде домов Московского района будет на время отключена вода. Это связано с работами по врезке вновь проложенных сетей водопровода.
С 9.00 31 июля до 6.00 1 августа воды не будет по адресам:
ул. Беломорская, 71, 71А, 71/1, 71/2, 73, 77, 79, 81, 83.
ул. Химиков, 1, 9, 15, 17.
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам. МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства и просит заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.