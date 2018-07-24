В Волгограде для дачников организованы льготные места на рынках и ярмарках

В Волгограде от 10 до 15% торговых мест на рынках и ярмарках предоставляются дачникам. По данным пресс-службы городской администрации, точки для реализации плодоовощной продукции соответствуют всем необходимым условиям, качество товара контролируют сотрудники ветсанлабораторий.

Реализовать свою продукцию на льготных условиях дачники могут в каждом районе города на территории рынков и ярмарок по предъявлению книжки садовода. Специально оборудованные торговые точки появятся в ближайшее время и на Центральном рынке. Отметим, лидером по количеству ярмарок в городе является Советский район. Приобрести свежую продукцию от владельцев личных подсобных хозяйств горожане здесь могут на шести универсальных и сельскохозяйственных ярмарках. Добавим, в настоящее время в Волгограде работают восемь рынков, 23 торговых комплекса, 16 сельскохозяйственных и универсальных ярмарок. Все площадки имеют необходимую разрешительную документацию.