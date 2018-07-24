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14:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде из-за ремонта сетей на месяц закроют улицу Советскую

Ограничение движения действует с 24 июля по 29 августа.

Замена труб теплотрассы, проходящих под проезжей частью улицы Советской, на месяц остановит движение по части улицы. Ограничение движения продлится больше месяца.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, с 24 июля по 29 августа нельзя будет проехать по улице Советской в границах от переулка Воровского до улицы Комсомольской и от Комсомольской до улицы Соколова. На перекрестке Советская — Комсомольская проезжую часть сузят до двух полос и запретят поворот на улицы Советскую.

Объехать перекрытие можно будет по Чуйкова, Комсомольской, Володарского, Порт-Саида, проспекту Ленина.

В мэрии уточнили, что остановка движения по Советской вызвана началом последнего этапа реконструкции тепломагистрали. Коммунальщикам предстоит поменять 148 метров трубы, соединяющей тепловую камеру и так называемый «павильон задвижек», при помощи которого можно оперативно отключить поврежденный участок магистрали, сохранив подачу тепла и горячей воды потребителям. Металлическую трубу, пролежавшую в земле около 20 лет, заменят на новую, в пенополиуретановой изоляции, а после окончания работ коммунальщики восстановят асфальт на улице.

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