В Волгограде из-за ремонта сетей на месяц закроют улицу Советскую

Замена труб теплотрассы, проходящих под проезжей частью улицы Советской, на месяц остановит движение по части улицы. Ограничение движения продлится больше месяца.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, с 24 июля по 29 августа нельзя будет проехать по улице Советской в границах от переулка Воровского до улицы Комсомольской и от Комсомольской до улицы Соколова. На перекрестке Советская — Комсомольская проезжую часть сузят до двух полос и запретят поворот на улицы Советскую.

Объехать перекрытие можно будет по Чуйкова, Комсомольской, Володарского, Порт-Саида, проспекту Ленина.