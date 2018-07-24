Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт о "хорватской подлости" в адрес России - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Внучка Татьяны Васильевой растет модницей
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Кто стоит за знакомством Уэста и Кардашьян и других звездных пар
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
55-летняя Алена Свиридова показала, как выглядит без макияжа
Наташу Королеву обвинили в безвкусице
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
14:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежское представительство «Натали Турс» аннулировало 18 туров

Когда отпускникам вернут деньги, неизвестно.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежский филиал туроператора «Натали Турс» получил 18 заявлений на выплату компенсаций по несостоявшимся поездкам. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказала директор воронежского офиса Ирина Мельникова во вторник, 24 июля.

Туроператор пока не компенсировал деньги пострадавшим клиентам.

— В ближайшее время выплат не ожидается, так как счета компании заморожены и ведется проверка прокуратуры, — пояснила Ирина Мельникова.

По данным Ассоциации Туроператоров (АТОР), общее число человек, которых затронули аннуляции туров, составляет более 30 тыс. Объем ущерба составляет около 1,2 млрд рублей.

Контекст

«Натали Турс» — туроператор, работающий на российском рынке выездного туризма с 1992 года. В начале июля стало известно, что у компании финансовые проблемы. С 1 июля компания отменила ряд туров в Испанию из-за разногласий с W2Meet. С 4 июля компания отменила оплаченные чартерные рейсы.

Представители Роспотребнадзора 6 июля сообщили об открытии горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. С ними могут проконсультироваться клиенты «Натали Турс» по вопросу отмены туров. Телефон для связи 8 800 700 92 84. Звонить можно в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв — с 12:00 до 12:45).

Все новости региона
В районе Воронежской области выпало рекордное за 100 лет количество осадков
Госдума приняла закон о повышении НДС
Ветеринары рассказали, как рассчитать возраст собак и кошек
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
В Минобороны пояснили постановку автомобилей на военный учет
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
Пенсии хотят индексировать ежегодно с 1 января
Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания продолжает сотрудничество с Google и выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Средняя сумма ипотеки в Москве приблизилась к новой психологической отметке
Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь