Воронежское представительство «Натали Турс» аннулировало 18 туров

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежский филиал туроператора «Натали Турс» получил 18 заявлений на выплату компенсаций по несостоявшимся поездкам. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказала директор воронежского офиса Ирина Мельникова во вторник, 24 июля.

Туроператор пока не компенсировал деньги пострадавшим клиентам.

— В ближайшее время выплат не ожидается, так как счета компании заморожены и ведется проверка прокуратуры, — пояснила Ирина Мельникова.

По данным Ассоциации Туроператоров (АТОР), общее число человек, которых затронули аннуляции туров, составляет более 30 тыс. Объем ущерба составляет около 1,2 млрд рублей.

Контекст

«Натали Турс» — туроператор, работающий на российском рынке выездного туризма с 1992 года. В начале июля стало известно, что у компании финансовые проблемы. С 1 июля компания отменила ряд туров в Испанию из-за разногласий с W2Meet. С 4 июля компания отменила оплаченные чартерные рейсы.