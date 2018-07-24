Уральские врачи впервые в России провели внутриутробную операцию на головном мозге ребенка

Источник: Пресс-служба Федерального центра нейрохирургии

ТЮМЕНЬ, 24 июля. /ТАСС/. Врачи тюменского Федерального центра нейрохирургии (ФЦН) и Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) впервые в России провели операцию на головном мозге еще не родившемуся ребенку. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ФЦН.

Впервые в медицинской практике нашей страны и второй раз в мире выполнена сложнейшая внутриутробная операция на головном мозге ребенку. Ее провела бригада врачей из Тюмени и Екатеринбурга. Операцию провели в Уральском НИИ ОММ в Екатеринбурге. Пресс-служба ФЦН

В пресс-службе добавили, что 21-летняя пациентка — жительница Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) благополучно доносила сына и родила его в положенный срок.

«У малыша внутриутробно, причем стремительно, начали развиваться сразу несколько патологий центральной нервной системы, одно из заболеваний — гидроцефалия. Избыточное накопление спинномозговой жидкости в полостях мозга разрушало его и увеличивало голову в размерах, спасти ребенка могла только операция. Я понимал, что это риск, ведь внутриутробных нейрохирургических операций эндоскопическим путем еще не делали. К операции такого рода мы готовились несколько лет, оперировали животных, с коллегами обсуждали детали, советовались с зарубежными специалистами, учились друг у друга, практиковались на симуляторах, но уверенность появилась только тогда, когда полностью была готова материально-техническая база и отточены все хирургические действия», — приводит пресс-служба слова главного врача ФЦН, профессора Альберта Суфианова.

Он отметил, что данный опыт открывает целое направление нейрохирургических операций, которые будут помогать детям внутриутробно.

Чем раньше мы начнем лечить заболевание центральной нервной системы, тем лучше результаты, восстановление, меньше неврологического дефицита. Сейчас специалисты возлагают большие надежды на внутриутробную нейрохирургию, я рад, что в моей практике произошло еще одно открытие. Альберт Суфианов главный врач ФЦН

О Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени

ФЦН Минздрава РФ создан в Тюмени в 2010 году. За период его существования в нем проведено более 18 тыс. операций по нейрохирургии. На базе учреждения располагаются пять специализированных отделений и семь операционных блоков, седьмой был запущен в 2015 году — это единственная в России гибридная интеллектуальная операционная с компьютерным томографом, позволяющая значительно повысить эффективность оперативного лечения самых сложных заболеваний.