Власти Екатеринбурга определили размер могил для умерших



Кроме того, глубина могилы должна составлять 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба). В случае захоронения покойника в сидячем положении — слой земли над телом должен быть не менее одного метра. В Екатеринбурге работают 25 кладбищ. Из них семь — только для урновых захоронений.



В российском союзе похоронных организаций подчеркнули, что в стране аналогичных регламентов о размерах участков захоронений нет. «Размер предоставляемой земли зависит от региона, наличия земель, статуса кладбища. Единого документа определяющего размеры участков нет. Очень хорошо, что такой документ выпустили. Он должен быть в любом регионе», — пояснили в организации.



Артем Гирш.