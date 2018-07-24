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14:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Екатеринбурга определили размер могил для умерших

Администрация Екатеринбурга выпустила постановление о выделении земли на каждого умершего. Согласно документации, опубликованной на сайте городской администрации, на каждого усопшего выделено по 4 кв. м земли. В случае захоронения урны с прахом — 0,9 кв.м.


Кроме того, глубина могилы должна составлять 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба). В случае захоронения покойника в сидячем положении — слой земли над телом должен быть не менее одного метра. В Екатеринбурге работают 25 кладбищ. Из них семь — только для урновых захоронений.

В российском союзе похоронных организаций подчеркнули, что в стране аналогичных регламентов о размерах участков захоронений нет. «Размер предоставляемой земли зависит от региона, наличия земель, статуса кладбища. Единого документа определяющего размеры участков нет. Очень хорошо, что такой документ выпустили. Он должен быть в любом регионе», — пояснили в организации.

Артем Гирш.

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