Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вот вам и няшка»: россияне о Поклонской и пенсионной реформе
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
На многодетную мать, ребенок которой спал на полке шкафа, завели дело
За что бьют в Турции российских туристов
Ксения Собчак феноменально постройнела
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Женщина погибла в частной клиники в Москве: смерть после укола
Названа самая высокооплачиваемая певица мира
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
14:36 (мск), источник: ИА REGNUM

В Перми пройдет фестиваль итальянского музыкального кино

Мероприятие пройдет с 26 по 29 июля на Соборной площади Перми. Вход свободный.

В Перми пройдет фестиваль итальянского музыкального кино, сообщает 24 июля корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие пройдет с 26 по 29 июля на Соборной площади Перми. Жители города совершенно бесплатно смогут погрузиться в мир итальянской музыки.

«Прекрасное архитектурное окружение и великолепный вид на Каму эффектно дополнят мировые оперные и симфонические хиты, демонстрируемые в программе Фестиваля», — отмечают организаторы мероприятия.

В программе будут представлены концерты и постановки оперной и балетной сцены наиболее известных итальянских театров — Teatro alla Scala и Teatro di Torino. В частности, зритель сможет насладиться оперой Джакомо Пуччини «Манон Леско», а также балетом «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева в постановке Кеннета Макмиллана и другими значимыми для театрального мира спектаклями.

Фестиваль итальянской музыки проводится в сотрудничестве с телерадиовещательной корпорацией Италии RAI и телекомпанией ВОДТВ в рамках проекта «Пермский период. Новое время». Данная задумка позволяет жителям города Перми быть в курсе самых актуальных событий в мире музыкального искусства.

Все новости региона
National Interest: Трамп толкает союзников США в объятия России и Китая
Госдума приняла закон о повышении НДС
Ветеринары рассказали, как рассчитать возраст собак и кошек
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
В Минобороны пояснили постановку автомобилей на военный учет
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
Пенсии хотят индексировать ежегодно с 1 января
Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания продолжает сотрудничество с Google и выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь