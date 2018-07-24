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14:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Экстренное предупреждение МЧС: В Санкт-Петербурге ожидается аномальная жара

По северу Ленинградской области прогнозируется высокая пожароопасность.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге и области установилась жаркая погода. И это только начало. В ближайшие дни синоптики прогнозируют особо высокую температуру воздуха. Погода в Санкт-Петербурге с 24 июля 2018 года будет не совсем характерной для Северной столицы, в связи с чем ГУ МЧС по Ленинградской области выпустило экстренное предупреждение для населения.

— Согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС», со вторника, 24 июля, местами по северу Ленинградской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса, — отметили в региональном МЧС. — Повышается вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров, а также развития их до крупных.

Это значит, что посещение лесов строго запрещено. В сухую жаркую погоду также запрещается разводить костры.

При возникновении любой ЧС необходимо позвонить в службу спасения по телефону «112» или «101» или на круглосуточный телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области 8 (812) 579−99−99.

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