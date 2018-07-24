Экстренное предупреждение МЧС: В Санкт-Петербурге ожидается аномальная жара
По северу Ленинградской области прогнозируется высокая пожароопасность.
По северу Ленинградской области прогнозируется высокая пожароопасность.
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— Согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС», со вторника, 24 июля, местами по северу Ленинградской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса, — отметили в региональном МЧС. — Повышается вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров, а также развития их до крупных.
Это значит, что посещение лесов строго запрещено. В сухую жаркую погоду также запрещается разводить костры.
При возникновении любой ЧС необходимо позвонить в службу спасения по телефону «112» или «101» или на круглосуточный телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области