Экстренное предупреждение МЧС: В Санкт-Петербурге ожидается аномальная жара

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге и области установилась жаркая погода. И это только начало. В ближайшие дни синоптики прогнозируют особо высокую температуру воздуха. Погода в Санкт-Петербурге с 24 июля 2018 года будет не совсем характерной для Северной столицы, в связи с чем ГУ МЧС по Ленинградской области выпустило экстренное предупреждение для населения.

— Согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС», со вторника, 24 июля, местами по северу Ленинградской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса, — отметили в региональном МЧС. — Повышается вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров, а также развития их до крупных.

Это значит, что посещение лесов строго запрещено. В сухую жаркую погоду также запрещается разводить костры.