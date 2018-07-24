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14:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэрия Краснодара добились сноса 33 незаконных ларьков

Один из них уже демонтировали.

Власти Краснодара продолжают бороться с незаконными ларьками. Мэрия уже добилась сноса 33 объектов. Суд принял решение погасить право собственности и удовлетворить 16 исковых заявлений о возвращении земельных участков в муниципальную собственность.

— Девять из них уже вступили в законную силу. Один из 33 торговых павильонов по проспекту Чекистов, 3/1 демонтировали, — сказал заместитель начальника управления муниципального контроля Краснодара Артём Губский.

Сейчас по всем 33 участкам ввели запрет на строительные работы, а материалы передали в службу судебных приставов.

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