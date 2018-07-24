В Волгограде выбирают голос города
Участники готовят по три вокальных номера.
Участники готовят по три вокальных номера.
29 июля в Комсомольском саду состоится I тур прослушивания конкурса «Голос Волгограда».
По данным
Участники готовят по три вокальных номера и присылают их (фонограммы, записи) на указанный адрес для ознакомления членам жюри. Стиль и жанр значения не имеют. Отметим, победителей будут определять в трех номинациях: Золотой, Серебряный и Соловьиный голос Волгограда. Конкурсанты получат ценные призы. Отборочный тур состоится в Комсомольском саду 28 июля в 16.00, прослушивание — 29 июля в 16.00. Справки по телефону