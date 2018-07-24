В Волгограде выбирают голос города

По данным пресс-службы муниципального учреждения «Отдых», желающие принять участие в фестивале должны подать заявки на электронный адрес maxih@yandex.ru в произвольной форме с указанием имени, фамилии, рода деятельности и названий произведений. Кроме того, необходимо указать свои почту, телефон.

Участники готовят по три вокальных номера и присылают их (фонограммы, записи) на указанный адрес для ознакомления членам жюри. Стиль и жанр значения не имеют. Отметим, победителей будут определять в трех номинациях: Золотой, Серебряный и Соловьиный голос Волгограда. Конкурсанты получат ценные призы. Отборочный тур состоится в Комсомольском саду 28 июля в 16.00, прослушивание — 29 июля в 16.00. Справки по телефону +7 (902) 363−30−83 .