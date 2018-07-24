В Воронеже из-за строительства улицы-дублера Московского проспекта снесут несколько домов
Их предстоит выкупить, чтобы потом пустить на слом.
Их предстоит выкупить, чтобы потом пустить на слом.
О строительстве
Во время строительства нужно будет расширить участки улиц 60 Армии и Солнечной. В связи с этим придется снести от 6 до 12 частных домов на улице Солнечной. По словам Максима Оськина, с владельцами ведут переговоры. Видимо, дома будут выкупать, а их хозяевам предложат варианты переселения.
Кроме того, нужно решать проблему бесхозных коммунальных сетей. Надо еще через арбитражный суд доказать, что они никому не принадлежат и дальше распоряжаться ими так, чтобы они не мешали строительству.
Напомним, сейчас ищут организацию, которая будет разрабатывать проект новой дороги. Ее работники должны подготовить
Разработку проекта должны завершить к 1 июня 2019 года. Сроки начала строительства пока неизвестны.