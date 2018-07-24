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14:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже из-за строительства улицы-дублера Московского проспекта снесут несколько домов

Их предстоит выкупить, чтобы потом пустить на слом.

О строительстве дороги-дублера Московского проспекта рассказал на пресс-конференции врио руководителя регионального департамента транспорта и автомобильных дорог Максим Оськин. Напомним, ее планируют сделать от Антонова-Овсеенко через улицу Солнечную до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, улицу 9 Января и Кольцовскую.

Во время строительства нужно будет расширить участки улиц 60 Армии и Солнечной. В связи с этим придется снести от 6 до 12 частных домов на улице Солнечной. По словам Максима Оськина, с владельцами ведут переговоры. Видимо, дома будут выкупать, а их хозяевам предложат варианты переселения.

Кроме того, нужно решать проблему бесхозных коммунальных сетей. Надо еще через арбитражный суд доказать, что они никому не принадлежат и дальше распоряжаться ими так, чтобы они не мешали строительству.

Напомним, сейчас ищут организацию, которая будет разрабатывать проект новой дороги. Ее работники должны подготовить проектно-сметную документацию, а также провести инженерно-изыскательские работы. На них планируют потратить 45,9 миллионов рублей, из них 44,5 — из областной казны, 1,3 млн — из муниципальной. Основной объем финансирования пойдет из бюджета 2019 года. В 2018-м на работы выделят всего 10 тысяч — 9700 из областной казны и 300 рэ — из городской.

Разработку проекта должны завершить к 1 июня 2019 года. Сроки начала строительства пока неизвестны.

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