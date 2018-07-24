В Москве установят малошумные лифты

МОСКВА, 24 июл — РИА Недвижимость. В Москве в трех подъездах дома номер 13 по Новомарьинской улице заменят шесть лифтов на современные малошумные модели «Стриж», говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

«На панели управления в кабинах новых лифтов установлены видеокамера и монитор диагональю 8 дюймов, на котором отображаются параметры работы: направление движения, грузоподъёмность, прохождение этажей», — отмечается в нем.