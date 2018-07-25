Яд на тарелке? Чем опасны средства для мытья посуды
Вещества, которые содержатся в моющих средствах, могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
Вещества, которые содержатся в моющих средствах, могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
Если верить рекламе, современные средства для мытья посуды увлажняют руки лучше крема и насыщают кожу витаминами. Врачи предупреждают: это не так. Специалисты советуют очень внимательно относиться к выбору моющих средств, ведь некоторые из них могут привести к целому ряду серьезных заболеваний. Эксперты рассказали, что будет, если мыть посуду без перчаток и плохо ополаскивать тарелки.
От шелушения до дерматита.
Каждый человек ежедневно использует средства для мытья посуды. В магазинах представлены гели на любой вкус и цвет: с экстрактом ромашки или алоэ вера, активно пенящиеся, с увлажняющим маслом и другие. Специалисты предостерегают: все эти добавки направлены лишь на привлечение покупателей — никакой пользы для кожи моющее средство не несет. «Чистящее средство — это не крем для рук, — говорит дерматолог Кристина Павлова. — Оно не может увлажнять кожу. Напротив, любое средство для мытья посуды разрушает защитный слой кожи и вызывает сухость, шелушение, “вытягивает” из кожи влагу. Не верьте ярким этикеткам».
По словам специалиста, один из самых агрессивных компонентов моющего средства —
До стакана химикатов в год.
Все ароматы чистящих средств — будь то «лимон» или «женьшень» — призваны не скрасить для вас процедуру мытья посуды, а замаскировать резких запах химикатов, входящих в состав геля. Для людей с ослабленным иммунитетом это чревато мигренями и заболеваниями дыхательных путей. «Прямая связь между составом моющих средств и болезнями легких пока не установлена, но сейчас ведутся исследования, которые покажут, могут ли компоненты геля для мытья посуды вызвать астму, — рассказывает
Наконец, самый большой вред для организма моющее средство может нанести, если вы плохо ополоснете посуду, и оно останется на тарелке. В таком случае вместе с едой в желудок попадут химикаты —
Замените гель содой.
Как же избежать попадания ядовитых веществ в организм? Все очень просто! Выбирайте моющие средства очень тщательно, читайте их состав на этикетке. Важно, чтобы среди компонентов не было искусственных ароматизаторов, этилендиаминтетрауксусной кислоты, за счет которой образуется пена, а
Для защиты организма специалисты советуют разбавлять моющие средства водой, очень тщательно промывать губку и ополаскивать посуду проточной водой не менее 20 секунд. «Если вы хотите полностью исключить возможность отравления, не используйте средства для мытья посуды, — советует гастроэнтеролог. — Есть много альтернативных вариантов! Например, с удалением жира отлично справляются пищевая сода или хозяйственное мыло. Будьте здоровы!».