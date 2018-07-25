Яд на тарелке? Чем опасны средства для мытья посуды

Если верить рекламе, современные средства для мытья посуды увлажняют руки лучше крема и насыщают кожу витаминами. Врачи предупреждают: это не так. Специалисты советуют очень внимательно относиться к выбору моющих средств, ведь некоторые из них могут привести к целому ряду серьезных заболеваний. Эксперты рассказали, что будет, если мыть посуду без перчаток и плохо ополаскивать тарелки.

От шелушения до дерматита.

Каждый человек ежедневно использует средства для мытья посуды. В магазинах представлены гели на любой вкус и цвет: с экстрактом ромашки или алоэ вера, активно пенящиеся, с увлажняющим маслом и другие. Специалисты предостерегают: все эти добавки направлены лишь на привлечение покупателей — никакой пользы для кожи моющее средство не несет. «Чистящее средство — это не крем для рук, — говорит дерматолог Кристина Павлова. — Оно не может увлажнять кожу. Напротив, любое средство для мытья посуды разрушает защитный слой кожи и вызывает сухость, шелушение, “вытягивает” из кожи влагу. Не верьте ярким этикеткам».

По словам специалиста, один из самых агрессивных компонентов моющего средства — поверхностно-активные вещества (ПАВ). Именно они удаляют жир и загрязнения с посуды, а заодно и «отчищают» кожу рук до шелушения. По этой причине мыть посуду всегда нужно только в резиновых перчатках. «Здесь идет накопительный эффект, — объясняет Павлова. — Вам может казаться, что с вашими руками все в порядке, но со временем вы будете неприятно удивлены сухостью вашей кожи. У аллергиков мытье посуды голыми руками вообще может привести к дерматиту».

До стакана химикатов в год.

Все ароматы чистящих средств — будь то «лимон» или «женьшень» — призваны не скрасить для вас процедуру мытья посуды, а замаскировать резких запах химикатов, входящих в состав геля. Для людей с ослабленным иммунитетом это чревато мигренями и заболеваниями дыхательных путей. «Прямая связь между составом моющих средств и болезнями легких пока не установлена, но сейчас ведутся исследования, которые покажут, могут ли компоненты геля для мытья посуды вызвать астму, — рассказывает врач-гастроэнтеролог Максим Черенков. — Выбирая средство в магазине, ни в коем случае не нюхайте его, это может быть опасно».

Наконец, самый большой вред для организма моющее средство может нанести, если вы плохо ополоснете посуду, и оно останется на тарелке. В таком случае вместе с едой в желудок попадут химикаты — поверхностно-активные вещества, кислота, способствующая образованию пышной пены при мытье посуды и многие другие. Регулярное «поедание» этих химикатов способствует не просто пищевому отравлению или нарушению обмена веществ, но и сбою в работе внутренних органов, гастриту и, как следствие, язве желудка. «С одним приемом пищи в организм поступает ничтожная доля вредных веществ, — говорит эксперт. — Но со временем его концентрация будет увеличиваться. Это и приведет к проблемам со здоровьем. По оценкам специалистов, в год человек может “съедать” около стакана средства для мытья посуды! Представьте, какой это вред для организма!».

Замените гель содой.

Как же избежать попадания ядовитых веществ в организм? Все очень просто! Выбирайте моющие средства очень тщательно, читайте их состав на этикетке. Важно, чтобы среди компонентов не было искусственных ароматизаторов, этилендиаминтетрауксусной кислоты, за счет которой образуется пена, а поверхностно-активные вещества были максимально мягкими. «Да, может быть, мыть посуду средством, которое хорошо пенится и приятно пахнет, эстетически приятней, — рассуждает врач, — но для здоровья это гораздо хуже. Выбирайте, что для вас важней!».