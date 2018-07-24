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15:57 (мск), источник: Клопс.ru

Температура воды в заливах и Балтийском море превысила норму из-за жары

Температура воды в двух заливах и Балтийском море превысила норму. Об этом «Клопс» сообщили в группе мониторинга погодных явлений «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Клопс.ru

Вода в Балтике на данный момент +20…+22 градуса, в Куршском и Калининградском заливах — +23…+24.

Это значительно выше нормы, которая составляет около 17−19 градусов. Из-за повышения температуры к концу недели ожидается, что вода может прогреться ещё сильнее.

Ранее сообщалось, что калининградцев ожидает жаркая неделя. Воздух прогреется до +29.

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