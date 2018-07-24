Температура воды в заливах и Балтийском море превысила норму из-за жары

Вода в Балтике на данный момент +20…+22 градуса, в Куршском и Калининградском заливах — +23…+24.

Это значительно выше нормы, которая составляет около 17−19 градусов. Из-за повышения температуры к концу недели ожидается, что вода может прогреться ещё сильнее.