Температура воды в заливах и Балтийском море превысила норму из-за жары
Температура воды в двух заливах и Балтийском море превысила норму. Об этом «Клопс» сообщили в группе мониторинга погодных явлений «Фобос».
Температура воды в двух заливах и Балтийском море превысила норму. Об этом «Клопс» сообщили в группе мониторинга погодных явлений «Фобос».
Вода в Балтике на данный момент +20…+22 градуса, в Куршском и Калининградском заливах — +23…+24.
Это значительно выше нормы, которая составляет около 17−19 градусов.
Ранее сообщалось, что калининградцев ожидает жаркая неделя. Воздух прогреется до +29.