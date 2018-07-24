Особенности королевской смерти: как и где хоронили английских монархов

Тело короля умирало также, как и тело простого смертного, но вот обращаться с ним надо было совсем иначе | Источник: Bistrian Iosip / CC0

Так создан мир: что живо, то умрет.

И вслед за жизнью в вечность отойдет.

Уильям Шекспир, «Гамлет», Акт I, сцена 2.

Средневековые умы к смерти относились всерьез. Одной из самых популярных аллегорий того времени была, так называемая «Пляска смерти», назидательное изображение людей из самых разных сословий, которых в непрерывном танце ведут к могиле ухмыляющиеся скелеты.

Смерть была великим уравнителем, который одинаково неизбежно приходил к бедным, богатым, честным, лживым, красивым и безобразным, старым и молодым.

Немецкая гравюра XVIII века по композиции Бернта Нотке | Источник: Wikimedia Commons

Разговаривать со смертью, просить ее отсрочить неизбежный конец, как правило, было совершенно бесполезно. Этот воображаемый диалог, кстати, был невероятно популярен у поэтов.

Например, в XVII веке в Англии была опубликована баллада «Леди и смерть». Смерть недвусмысленно заявляет знатной даме, что час настал и жаловаться бесполезно:

Красавица, оставь свои наряды,

Забудь про гордость, славу и награды,

Тщеславья тлен и любящие взгляды.

И я тебе исполню серенады.

Меня ты не узнала? Что ж, смотри:

Не скроешься за самый край земли,

Я — Смерть, моею будешь без обмана,

Ко всем приду я, поздно или рано.

Однако такое уравнивание в правах и королей, и нищих, хотя и было христиански верным, но как-то не вполне убедительным.

Два тела

У короля было два тела: божественное и земное, и уважение надо было оказывать обоим | Источник: Felix Mittermeier / CC0

В 1957 году историк Эрнст Канторович опубликовал исследование, согласно которому некоторая нестыковка между божественным правом короля на царство и его вполне бренным телом объяснялась тем, что у любого монарха было две ипостаси.

Первая: Король, тело божественное, в общем-то, бессмертное, в идеале являющееся краеугольным камнем династического наследования. И вторая: король (с маленькой буквы), человек при большой должности, но такой же, как и все мы, который родился, жил, состарился и умер.

Однако и божественной сущности, и останкам, следовало уделять должное внимание, и королей хоронили совсем не так, как их подданных.

Смерть смерти рознь

Конечно, королей убивали точно также, как и простых смертных, только это было гораздо более страшным грехом | Источник: Wikimedia Commons

Короли Англии, также как и их подданные, умирали по-разному. Эдуарду V, например, было всего 15, тогда как Эдуарду I — 68. Из 13 английских королей с начала XIII до начала XVI веков только два (Генрих III и Эдуард III) скончались в королевских резиденциях от старости и болезней. Потом это случалось гораздо чаще.

Джон, Эдуард I, Генрих V и Ричард III покинули земную юдоль во время военных кампаний, хотя непосредственно на поле боя погиб только Ричард III. Эдуард II, Ричард II, Генрих VI и Эдуард V умерли (или даже таинственно исчезли) при сомнительных обстоятельствах.

При этом следует учитывать еще и то, что, если король умирал, находясь при должности, то это было одно, а если уже после того, как его низложили — то совсем другое.

Оставлять отстраненное от трона величество в живых, было верхом глупости, поскольку это ставило под сомнение легитимность и правомерность власти преемника/узурпатора/освободителя (нужное подчеркнуть).

Но и убийство помазанника божьего все-таки было страшным грехом. И, если верные вассалы новой власти убивали бренное тело короля (с маленькой буквы), то хоронили его, с самой что ни на есть большой.

Хотя место погребения выбиралось все-таки не самое очевидно королевское.

«Хорошая смерть»

Статуи английских королей от Вильгельма Завоевателя до Генриха IV в Йоркском соборе | Источник: Wikimedia Commons

Как-то так получилось, что, если верить и теологам, и авторам хроник, то в аду нет ни одного английского короля.

Все они приняли «хорошую смерть», исповедались, получили отпущение грехов, соборовались. А кто не сумел по объективной причине, как Ричард III, который так и не смог найти священника перед битвой при Босворте, был оправдан хотя бы тем, что сделал все от себя зависящее, чтобы подготовиться к возможной кончине.

Главная задача любого английского монарха в час смерти заключалась в том, чтобы позаботиться и о душе, и о королевстве.

Генрих III, например, не только покаялся в грехах, но и отдал соответствующие распоряжения, чтобы сохранить трон для своего сына Эдуарда I, который в это время еще не успел вернуться из крестового похода.

Тело убитого Ричарда II привозят в собор Святого Павла, чтобы показать всем, что он действительно умер. Гравюра XIX века | Источник: Wikimedia Commons

И если король был по каким-то причинам плох, то те, кто для блага государства совершали цареубийство, были еще хуже. Хроникеры, например, всячески осуждали тех, кто надругался над телом последнего короля из династии Йорков Ричарда III.

Учитывая, что хроники эти писались сторонниками победивших Ланкастеров, понятно, что неуважительное отношение к останкам короля (каким бы тираном он не был), страшнее всех его истинных или выдуманных грехов.

И для современников, и для потомков было крайне важным, как новый король обращался с бренными останками своего предшественника.

Строго по протоколу

Процессия герольдов на похоронах Елизаветы I. Все было строго регламентировано: от знамен до нарядов и числа плакальщиков | Источник: Wikimedia Commons

В средневековье ритуалы прощания с королевским телом базировались на четырех сочинениях:

De Exequiis Regalibus (О королевских похоронах) из более обширного манускрипта под названием Liber Regalis, в котором подробно расписывались необходимые действия при коронации короля, короля и королевы одновременно, или только одной королевы, а также при августейших похоронах;

Раздела, посвященного похоронам из собрания церковных молитв Liber Regie Capelle;

Правилами ведения королевского хозяйства, составленными в царствование Генриха VII в 1494 году;

Приложениям к ним, составленным матерью Генриха VII Маргарет Бофорт.

Однако все эти тексты, сходятся в одном: главное — похоронить усопшего монарха с честью и соответствием его высокому статусу.

В первом из этих сочинений рассказывалось о том, что делать с телом умершего, во втором — как вести заупокойные службы, а в третьем и четвертом — что ожидается от придворных в этом печальном случае.

Бренные останки

«…Пусть с почетом.

Обряд над ним свершится погребальный,

Пусть ночью он, в убранстве надлежащем,

Лежит, как воин…"

Уильям Шекспир. «Юлий Цезарь», Акт V, сцена 5.

Вскрытие тела. Миниатюра из французского издания трактата «О свойствах вещей» Бартоломея Английского, XV век. Бальзамирование тоже начиналось с удаления внутренностей | Источник: Wikimedia Commons

В Англии существовала традиция показывать умерших королей народу.

Усопшего монарха помещали в гроб в королевских облачениях, в короне, со скипетром, державой, а, если надо было, то и мечом.

Причем в средневековье признаком святости считалось, если тело не разлагалось и издавало приятные ароматы. А вот если процессы гниения наступали быстро, то это означало, что умерший вел совсем уж гнусную жизнь.

Доктор философии Анна Датч, автор обширной монографии о похоронных ритуалах, которыми сопровождались похороны английских королей, даже составила таблицу, где собрала данные о том, сколько времени прошло между смертью того или иного монарха и его погребением:

Имя Дата смерти Дата погребения Количество дней между смертью и погребением Джон

19 октября 1216

23 октября 1216

5 дней

Генрих III

16 ноября 1272

20 ноября 1272

5 дней

Эдуард I

16 ноября 1272

27 октября1307

113 дней

Эдуард II

21 сентября 1327

20 декабря 1327

91 день Эдуард III

21 июня 1377

5 июля 1377

15 дней

Ричард II

14 февраля 1400

6 марта 1400

21 день

Генрих IV

20 марта 1413

9 апреля 1413

меньше 21 дня

Генрих V

31 августа 1422

7 ноября 1422

69 дней

Генрих VI

21 мая 1471 24 мая 1471

4 дня

Эдуард IV

9 апреля 1483

20 апреля 1483

12 дней

Эдуард V

Неизвестно Неизвестно Неизвестно Ричард III

22 августа 1485

25 августа 1485

4 дня

Эдуард VII

21 апреля 1509

11 мая 1509

21 день



Как видите, иногда между смертью и собственно похоронами проходило довольно длительное время.

Победить тлен (на несколько дней)

Тело французского короля Филиппа IV, выставленное на обозрение перед похоронами. Иллюстрация XV века. С королями Англии дело обстояло примерно также | Источник: Wikimedia Commons

Итак, король умер. Государство погрузилось в траур, и самым первым делом нового монарха являются похороны предыдущего. А поскольку традиции диктовали, что августейший покойник должен был быть выставлен на всеобщее обозрение (в открытом гробу), то надо было сделать так, чтобы покойный монарх не разлагался на виду у своих подданных. Тело надо было бальзамировать.

В De Exequiis Regalibus дается общая инструкция, что делать с телом: «Сначала обмой тело в воде горячей или теплой, затем наполни его бальзамом и специями и заверни в пропитанные воском ткани так, чтобы лицо и борода были на виду. Заверни каждый палец руки, в том числе и большой, по отдельности, и убери мозг и внутренности».

Последнее, кстати, надо было явно делать до облачения и бальзамирования, но автор почему-то упомянул этот процесс только в самом конце.

Это набор для бальзамирования, которым пользовались английские врачи в XVIII веке. Средневековые аналоги отличались не слишком сильно | Источник: Science Museum, London

Анри де Мондевиль, личный врач французского короля Филиппа Красивого (отца Изабеллы, жены Эдуарда II, которая с помощью сына и любовника свергла своего мужа), составил довольно детальный рецепт сохранения королевских останков: «Разрежь тело от груди до половых органов у мужчины и сделай два надреза от надгрудинной ямки до боков у женщины. Достань все внутренности и щедро припудри все внутренние поверхности такой смесью: миррой, битумной смолой, алое, специями и травами, чтобы предотвратить тлен. А также добавь туда смесь для уменьшения дурных запахов, включая розы, фиалки, камфару, сандаловое дерево и мускус. Добавь соли, чтобы ее было столько, сколько остальных частей вместе. Заполни всю полость приятно пахнущими травами, чтобы пустого места не осталось, и зашей разрез».

Горькая полынь оказалась совершенно незаменимым средством для бальзамирования... | Источник: Wikimedia Commons

Позднее другой французский врач, Амбруаз Паре, существенно улучшил процесс, делая поправки на тот факт, что королевское тело лежало в открытом гробу не только, окруженное множеством зажженных свечей, но и толпами народа. Что, естественно, повышало температуру в помещении, и ускоряло неизбежное разложение.

Паре предложил многоступенчатый процесс. Сначала тело (после извлечения внутренностей) следовало обильно смочить смесью алкоголя, крепкого уксуса, настойками горькой полыни, горького яблока, и квасцов. Затем брюшную полость надлежало заполнить смесью из 26 пахучих трав и специй, включая корицу, базилик и лаванду.

… и горькое яблоко, он же колоцинт | Источник: Wikimedia Commons

Самую большую сложность представляло лицо покойного, которое должно было оставаться на виду. Паре рекомендовал обмазывать его смесью скипидара, розового масла и экстракта ромашки, что, впрочем, далеко не всегда спасало от следов разложения на видимых частях тела.

Был и еще один момент: хотя подготовкой тел к погребению простых смертных занимались представители самых низших слоев общества, допустить их к королю рука все же не поднималась.

Историки сходятся во мнении, что обмыванием тела занимался какой-нибудь епископ, желательно, духовник короля, тогда как непосредственно бальзамированием — личный врач сиятельного покойника.

Последний приют?

Смерть Эдуарда Исповедника — первого короля, похороненного в Вестминстерском аббатстве | Источник: Wikimedia Commons

«Комет не видно перед смертью нищих;.

Вещает небо о конце владык".

Уильям Шекспир «Юлий Цезарь», Акт II, сцена 2.

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Теоретически каждый английский король мог еще при жизни выбрать себе место для погребения. На деле большинство следовало сложившимся традициям и находило успокоение либо в Вестминстерском аббатстве, либо в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Исключением из этого правила стали либо короли, умершие за границей, либо незадачливые монархи, лишившиеся трона и жизни при сомнительных обстоятельствах.

Самым обширным королевским некрополем в Англии, безусловно, остается Вестминстерское аббатство. Первым, похороненным в нем королем, который, его, кстати, и отстроил, стал Эдуард Исповедник.

Как раз после его смерти и из-за того, что умер он бездетным с несколькими потенциальными наследниками, и случилось вторжение Вильгельма Завоевателя, после чего королевские дворы Англии и Франции оказались сильно перемешаны вплоть до окончания Столетней войны.

Вестминстерское аббатство, или Очень уважаемая компания

Вестминстерское аббатство | Источник: AP 2018

После кончины Исповедника прошло более 200 лет, прежде чем к нему присоединился следующий английский король (о шотландских королях мы сейчас не говорим).

В Вестминстерском аббатстве похоронены:

Эдуард Исповедник, 1066

Генрих III, 1272

Эдуард I, 1307

Эдуард III, 1377

Ричард II*

Генрих V, 1422

Эдуард V, 1483**

Генрих VII, 1509

Эдуард VI, 1553

Мария I, 1558

Елизавета I, 1603

Яков I, 1625

Карл II, 1685

Мария II, 1694

Уильям III, 1702

Анна, 1714

Георг II, 1760

Как видите, в Вестминстерском аббатстве нашла последний приют компания весьма уважаемая, умершая на посту, при троне и короне. Исключения составляют только два короля, которые, впрочем, поначалу были погребены совсем в других местах, а уж потом под давлением политических обстоятельств перезахоронены в более почетном месте.

*Ричард II, свергнутый с престола Генри Болингброком (ставшим королем Генрихом IV), изначально был похоронен в Херефордшире, в доминиканском аббатстве в Кингз Лэнгли.

А умер он вообще далеко на севере, в Йоркшире, в замке Понтефракт, где, как считают многие историки, его уморили голодом, или же убили каким-то другим способом. На почетное место в Вестминстерском аббатстве останки низложенного и убитого короля решил перевезти сын Генриха IV Генрих V, видимо, чтобы искупить грех цареубийства, висевший на его отце.

**Вторым исключением стали останки Эдуарда V. Эта история вообще туманна, поскольку точных гарантий, что в аббатстве покоятся именно его останки, ни у кого нет. По самой распространенной версии, малолетнего некоронованного сына Эдуарда IV коварно умертвил в Тауэре Ричард III. Эту историю, впрочем, впоследствии стали считать пропагандой Ланкастеров (Ричард был последним королем Йорков).

В список перезахороненных можно добавить и Марию Стюарт. Но она вообще-то была все-таки королевой Шотландии, а перевез тело ее собственный сын, унаследовавший английскую корону от Елизаветы I. В качестве некой исторической справедливости, либо же исторической мести, он положил мать рядом с Елизаветой, подписавшей ее смертный приговор.

Виндзор

Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке: второй по заполненности некрополь английских и британских королей | Источник: AP 2018

Некая ирония заключается в том, что как Эдуард Исповедник, который стал строить Вестминстерское аббатство, оказался первым похороненным в нем королем, так и Эдуард IV, начавший кардинальное расширение и перестройку часовни Святого Георгия в Виндзоре, тоже удостоился чести стать ее первым королевским «постояльцем».

Компания в Виндзоре тоже (за редким исключением) и при жизни, и после смерти пользовалась почетом и уважением.

Там покоятся:

Эдуард IV, 1483

Генрих VI*, 1471, перезахоронен в часовне в 1484

Генрих VIII, 1547

Карл I**, 1649

Георг III, 1820

Георг IV, 1830

Уильям IV, 1837

Эдуард VII, 1910

Георг V, 1936

Георг VI, 1952

Гроб Генриха VIII в склепе часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, на который уронили гроб Карла I при поспешном и не очень уважительном погребении. Рисунок XIX века | Источник: Wikimedia Commons

На самом деле в часовне Св. Георгия похоронено гораздо больше членов королевской семьи, включая жен, детей, племянников и дальних родственников, но речь сейчас не о них.

*Давайте опять остановимся на двух исключениях: Генрих VI умер в лондонском Тауэре (вполне возможно, что его убили по приказу Эдуарда IV). Сначала его похоронили в Чертсийском аббатстве в графстве Саррей, а уж потом перевезли в королевский пантеон.

**Карла I никто не перезахоранивал, но все-таки, согласитесь, что король, потерявший и голову и корону, несколько выбивается из общей благочинной картины.

Когда англичане правили Францией, и наоборот

Аббатство Фонтевро приютило нескольких Плантагенетов | Источник: AFP 2018

У Саксонских королей до завоевания Англии норманнами не было излюбленного некрополя. Многие из них, правда, оказались в соборе Винчестера, древней столицы Англии. Другие — в аббатстве в Гластонбери, или других церквях и соборах, от многих из которых остались только руины, или скудные упоминания в хрониках.

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Однако после Вильгельма Завоевателя сложилась любопытная историческая ситуация, когда короли, сидевшие на английском троне одновременно правили и значительной частью Франции. Вот почему некоторые из них, особенно из династии Плантагенетов, лежат по неправильную сторону Ла-Манша.

Сам Вильгельм похоронен в аббатстве Святого Стефана во французском Кане.

Его сын Руфус, убитый на охоте на территории нынешнего графства Хемпшир, покоится в Винчестерском соборе.

Генрих I — в Рединге, Стефан — в аббатстве в Фавершеме в графстве Кент.

Надгробия Плантагенетов в аббатстве Фонтевро. На фото — Генрих и его жена Алиенора Аквитанская | Источник: AFP 2018

А вот двоюродная сестра Стефана Матильда, которая должна была унаследовать престол по завещанию своего отца Генриха I, похоронена во Франции в Руанском соборе.

Дальше идут Плантагенеты. Основатель династии, Генрих II, так же, как и его жена, Алиенора Аквитанская, покоятся во французском аббатстве Фонтевро. Любопытно, что под конец жизни они вообще не общались, и Алиенора даже науськивала на мужа их общих сыновей, но положили их рядом, как примерных супругов.

Там же был похоронен их сын Ричард I, он же Ричард Львиное Сердце, хотя его могила и не сохранилась. Скорее всего, она была разрушена во время французской революции.

Подальше от двора

После Ричарда почти всех английских королей хоронили уже исключительно на территории подведомственного государства.

Однако тех из них, которые умирали при сомнительных обстоятельствах (эта завуалированная формула, под которой историки понимают, что, скорее всего, они были убиты), предавали земле побыстрее и подальше от столицы.

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Первым в этом списке идет Джон, который, правда умер всего лишь от дизентерии (некоторые историки до сих пор не уверены в том, что его не отравили), но вверг страну в гражданскую войну, потерял владения во Франции, и был вынужден подчиниться восставшим баронам, и подписать Великую хартию вольностей (Magna Carta), ограничивавшую королевскую власть. Так что можно не удивляться, что от его останков решили избавиться поскорее, и похоронили в Вустерском соборе.

Отец и сын Эдуарда II, тоже Эдуарды, но первый и третий, были с почестями похоронены в Вестминстере. Тогда как его самого не только низложили, но и убили. Причем велика вероятность, что это было проделано совершенно извращенным способом: раскаленным железным прутом, вонзенным через задний проход. Хотя ровно также велика вероятность, что это всего лишь миф. Его похоронили в Глостерском соборе.

Генрих IV, по его собственному желанию, был похоронен в Кентерберийском соборе, рядом с останками главного английского мученика Томаса Бекета. Считается, что таким образом он хотел искупить свою вину за свержение и убийство своего предшественника и родственника Ричарда II.

C Ричардом III все понятно: убитый в битве последний король Йорков, которого победившие Ланкастеры обвинили во всех смертных грехах, поначалу был похоронен во францисканском монастыре неподалеку от места битвы. Несколько лет назад его останки были обнаружены под автомобильной парковкой и торжественно перезахоронены в Лестерском соборе.

Единственными исключениями из общего правила в последнее столетие стала королева Виктория, пожелавшая лежать рядом со своим мужем, принцем Альбертом, в королевском мавзолее во Фрогморе.

Известно, что королева Елизавета II уже пожелала, чтобы ее похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке рядом с ее отцом. Там же похоронят и ее мужа, герцога Эдинбургского.

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