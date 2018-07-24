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17:33 (мск), источник: Новый Калининград

Стала известна программа празднования Дня ВМФ в Балтийске в 2018 году

Генеральная репетиция﻿ торжеств по случаю Дня ВМФ состоится в четверг, 26 июля.

Источник: Новый Калининград

В воскресенье, 29 июля, в Балтийске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота и Дню города. Программа праздника была опубликована в городских сообществах Балтийска «Вконтакте».

Программа:

Площадь Балтийской славы

09:00 — 15:00 — Выставка вооружения, военной техники, посещение кораблей.

Гавань ПРС

10:25 — 11:30 — Театрализованное представление «Виват Военно-морскому флоту России», водный военно-спортивный праздник.

Вертолетная площадка

12:00 — Театрализованное представление «Балтийск — город любви и надежд»
12:30 — Торжественная церемония открытия, поздравления официальных лиц
13:00 — 16:00 — Концертная программа коллективов Культурно-молодежного центра и гостей из Калининграда
16:00 — 20:00 — Dj Sergio, Dj Lancaster
20:00 — 23:00 — Концертная программа коллективов Культурно-молодежного центра и гостей из Калининграда «Мы сердце Балтийску дарим»
23:00 — Фейерверк
23:15 — 01:00 — Дискотека. Dj Mr. Rost, Dj Sergio.

Отметим, генеральная репетиция торжеств по случаю Дня ВМФ, в которых будет задействовано более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, состоится в четверг, 26 июля.

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