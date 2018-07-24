Стала известна программа празднования Дня ВМФ в Балтийске в 2018 году
Генеральная репетиция торжеств по случаю Дня ВМФ состоится в четверг, 26 июля.
Генеральная репетиция торжеств по случаю Дня ВМФ состоится в четверг, 26 июля.
В воскресенье, 29 июля, в Балтийске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню
Программа:
Площадь Балтийской славы
09:00 — 15:00 — Выставка вооружения, военной техники, посещение кораблей.
Гавань ПРС
10:25 — 11:30 — Театрализованное представление «Виват
Вертолетная площадка
12:00 — Театрализованное представление «Балтийск — город любви и надежд»
12:30 — Торжественная церемония открытия, поздравления официальных лиц
13:00 — 16:00 — Концертная программа коллективов
16:00 — 20:00 — Dj Sergio, Dj Lancaster
20:00 — 23:00 — Концертная программа коллективов
23:00 — Фейерверк
23:15 — 01:00 — Дискотека. Dj Mr. Rost, Dj Sergio.
Отметим, генеральная репетиция торжеств по случаю Дня ВМФ, в которых будет задействовано более 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, состоится в четверг, 26 июля.