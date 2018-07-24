Стала известна программа празднования Дня ВМФ в Балтийске в 2018 году

Источник: Новый Калининград

В воскресенье, 29 июля, в Балтийске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота и Дню города. Программа праздника была опубликована в городских сообществах Балтийска «Вконтакте».

Программа:

Площадь Балтийской славы

09:00 — 15:00 — Выставка вооружения, военной техники, посещение кораблей.

Гавань ПРС

10:25 — 11:30 — Театрализованное представление «Виват Военно-морскому флоту России», водный военно-спортивный праздник.

Вертолетная площадка

12:00 — Театрализованное представление «Балтийск — город любви и надежд»

12:30 — Торжественная церемония открытия, поздравления официальных лиц

13:00 — 16:00 — Концертная программа коллективов Культурно-молодежного центра и гостей из Калининграда

16:00 — 20:00 — Dj Sergio, Dj Lancaster

20:00 — 23:00 — Концертная программа коллективов Культурно-молодежного центра и гостей из Калининграда «Мы сердце Балтийску дарим»

23:00 — Фейерверк

23:15 — 01:00 — Дискотека. Dj Mr. Rost, Dj Sergio.