На сахарном заводе в Жабинке обнаружили артиллерийский снаряд
По словам сотрудников завода, к таким находкам там уже привыкли — по паре за сезон набирается. На место были вызваны саперы в/ч № 5526, которые безопасно уничтожили находку.
По словам сотрудников завода, к таким находкам там уже привыкли — по паре за сезон набирается. На место были вызваны саперы в/ч № 5526, которые безопасно уничтожили находку.
Как сообщает «Брестская газета», вчера во время проведения плановых работ по обслуживанию оборудования на Жабинском сахарном заводе в камнеловушке был найден 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ.
По словам сотрудников завода, к таким находкам там уже привыкли — по паре за сезон набирается. На место были вызваны саперы в/ч № 5526, которые безопасно уничтожили находку.
Двумя часами ранее на территории пункта приема металлолома Барановичского райпо был обнаружен 152-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Его увидели работники организации во время сортировки мусора, сообщает УВД Брестского облисполкома. Опасную находку уничтожили саперы барановичской войсковой части № 7404.