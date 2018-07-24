На сахарном заводе в Жабинке обнаружили артиллерийский снаряд

Источник: БЕЛТА

Как сообщает «Брестская газета», вчера во время проведения плановых работ по обслуживанию оборудования на Жабинском сахарном заводе в камнеловушке был найден 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ.

По словам сотрудников завода, к таким находкам там уже привыкли — по паре за сезон набирается. На место были вызваны саперы в/ч № 5526, которые безопасно уничтожили находку.