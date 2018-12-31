Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина требует от РФ встречи в экстренном порядке
В Казани 19-летний парень изнасиловал 45-летнюю женщину
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Убит глава нефтяной компании в РФ
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Скворцова высказалась о медицине в России На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году направят более триллиона рублей
Настасья Самбурская рассказала о внебрачной дочери Головина
Екатерина Вуличенко рассекретила имя новорожденного сына
7 болезней, которые распознает не каждый врач
Три способа понять, что вам пора худеть
«Этот дикий момент удивил всех»
Брагин назвал фаворита молодежного чемпионата мира по хоккею
Меркель в разговоре с Путиным поприветствовала решение по Украине
На Украине отреагировали на заграждение в Крыму
Новые тарифы ОСАГО - сразу после праздников
Новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и другие новинки
Убит глава нефтяной компании в РФ
Жены Суркова и Кудрина на приеме у Путина (фото)
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
15:32 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как стеклянная свалка превратилась в одно из красивейших мест России (фото)

А еще там много бесплатных сувениров.

Стеклянная бухта — одна из главных достопримечательностей Владивостока. Небольшой участок Уссурийского залива получил свое название благодаря побережью, усыпанному осколками стекла и фарфора. Но это не просто битое стекло — перед тем как попасть на берег, море долго его оттачивало, превращая в разноцветные камушки идеальной формы.

Как появился стеклянный берег, никто точно не знает, но все версии сводятся к тому, что сюда свозили мусор из города и отходы с местного фарфорового завода.

До 2011 года бухта имела не самую лучшую репутацию: в народе его называли «Стекляшка», и она считалась городской свалкой. Но со временем все изменилось: мусор утилизировали, а побережье очистили. Теперь это одно из любимых мест местных жителей и туристов, которые иногда увозят разноцветные стекляшки с собой в качестве сувенира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сверкающее «мозаичное» побережье обрамляют скалы причудливой формы, напоминающие вулканическую лаву. И это еще одна отличительная особенность этого места.

Стеклянная бухта является уникальным местом, где человеческая безответственность все-таки не смогла помешать природе, и теперь они существуют в гармонии. Кстати таких мест в мире только два: одно в Приморье, другое в Калифорнии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Обрушение подъезда в доме в Магнитогорске. Главное
Он создал фиктивную воинскую часть. Его не пугал даже Сталин
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Попутчик пропавшей женщины-водителя признался в убийстве
Победы российских лыжников заставили норвежцев искать допинг
Побережье Курил завалило селедкой
Спорт
«Этот дикий момент удивил всех» Судьи чуть не «прибили» сборную России
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Совсем новый УАЗ, другая Chevrolet Niva и остальные новинки-2019 Редакция Mail.ru Авто составила список премьер, которые готовят наши автозаводы
Кино
Праздничный настрой: 20 застольных комедий из России Какой он, праздник по-русски? Узнайте из веселых российских комедий, собранных для вас специально под оливье, мандарины и «Советское» шампанское. Также годятся и на случаи неизбежного похмелья...
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как вырастут цены на жилье в 2019 году
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Барановская, Стоцкая и другие звезды с детьми на новогодней елке Знаменитые родители привели детей на праздничное представление (фотогалерея)
Леди
20 самых модных мужчин 2018 года Итак, встречайте тех парней, кто выглядел в 2018-м лучше всех.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь