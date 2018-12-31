Как стеклянная свалка превратилась в одно из красивейших мест России (фото)
А еще там много бесплатных сувениров.
А еще там много бесплатных сувениров.
Стеклянная бухта — одна из главных достопримечательностей Владивостока. Небольшой участок Уссурийского залива получил свое название благодаря побережью, усыпанному осколками стекла и фарфора. Но это не просто битое стекло — перед тем как попасть на берег, море долго его оттачивало, превращая в разноцветные камушки идеальной формы.
До 2011 года бухта имела не самую лучшую репутацию: в народе его называли «Стекляшка», и она считалась городской свалкой. Но со временем все изменилось: мусор утилизировали, а побережье очистили. Теперь это одно из любимых мест местных жителей и туристов, которые иногда увозят разноцветные стекляшки с собой в качестве сувенира.
Сверкающее «мозаичное» побережье обрамляют скалы причудливой формы, напоминающие вулканическую лаву. И это еще одна отличительная особенность этого места.
Стеклянная бухта является уникальным местом, где человеческая безответственность
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