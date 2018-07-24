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18:15 (мск), источник: Ведомости

Лондонский стартап научит детей программировать с помощью «Гарри Поттера»

Лондонский стартап Kano планирует обучать детей программированию при помощи заклинаний из книг о Гарри Поттере, сообщает Bloomberg. Об этом же свидетельствует и сайт компании.

Лондонский стартап Kano планирует обучать детей программированию при помощи заклинаний из книг о Гарри Поттере, сообщает Bloomberg. Об этом же свидетельствует и сайт компании.

Комплект для кодирования Kano, посвященный вселенной Гарри Поттера, стоит $99 (цены на другие наборы начинаются от $29,9). При его помощи можно будет изучить язык программирования JavaScript. В набор входит «волшебная палочка», которая реагирует на движение в руке. Для ее использования понадобится планшет или компьютер. По ходу обучения надо будет выполнить более 70 заданий, говорится на сайте Kano. В процессе будут использованы некоторые заклинания из книг о Гарри Поттере: например, Wingardium Leviosa (заставляет предметы подниматься в воздух) и Stupefy (обездвиживает).

Согласно сайту Kano, проект запустят 1 октября 2018 г., а сейчас можно оформить предзаказ. Партнер — Warner Bros., которая владеет правами на экранизацию книг о Гарри Поттере и выдачу лицензии на выпуск сопутствующих товаров.

Kano основана в 2013 г. бывшим журналистом Алексом Кляйном, его дядей Саулом Кляйном и венчурным капиталистом Йонатаном Раз-Фридманом. Проект уже получил около $37 млн ​​в виде венчурного финансирования, по данным Bloomberg. У стартапа есть также собственная онлайн-платформа, на которой пользователи могут создавать игры. У Kano уже 249 134 клиентов, указано на сайте.

Многие компании сейчас поощряют попытки детей программировать, отмечает Bloomberg. В 2015 г. мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что к 2025 г. каждый ученик общеобразовательной школы в городе будет изучать информатику.

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