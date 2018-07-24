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16:31 (мск), источник: Вести - Воронеж

Метеорологи рассказали, когда в Воронежской области закончатся ливни

Сильные дожди идут в регионе с 19 июля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Проливные дожди, которые пришли в регион 19 июля, не спешат уходить из Воронежской области. Ливни продержатся до пятницы включительно, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков во вторник, 24 июля.

Ливни отличаются тем, что они очень неравномерны — это заметно даже в черте города: в одном районе может пройти сильнейший дождь, в другом — едва поморосить.

— То же самое касается и региона. Например, в таловской Каменной Степи выпало 240% осадков от нормы, а в Лисках — всего 76%. В Воронеже, к слову, всего 110%, и это не много, — рассказал руководитель регионального гидрометцентра.

По словам Александра Сушкова, ливневые дожди в Воронежскую область принёс циклон, однако не может пройти дальше — его уже неделю блокирует антициклон. Такое «противостояние» и выливается в дожди.

Но уже к выходным циклон пройдёт, и суббота с воскресеньем будут по-настоящему летними и жаркими — до +32 и +34 градусов соответственно, без осадков и преимущественно солнечно.

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