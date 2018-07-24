Южноуральцам открыли доступ к озеру Увильды

Рейд показал, что тревоги южноуральцев обоснованы. Были найдены предприниматели, которые установили железный забор. В отношении бизнесменов министерство экологии возбудило дело об административном правонарушении и начало административное расследование, поскольку у граждан должен быть свободный доступ к береговой полосе и воде.