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16:26 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральцам открыли доступ к озеру Увильды

Многочисленные жалобы проверили в министерстве экологии Челябинской области, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Рейд показал, что тревоги южноуральцев обоснованы. Были найдены предприниматели, которые установили железный забор. В отношении бизнесменов министерство экологии возбудило дело об административном правонарушении и начало административное расследование, поскольку у граждан должен быть свободный доступ к береговой полосе и воде.

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