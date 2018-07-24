Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ахеджакова из Крыма сделала заявление о новой позиции по РФ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Поклонники всерьез обеспокоились здоровьем дочки Оксаны Акиньшиной
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Что делать, если тебя преследует призрак прошлых отношений
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец - СМИ
ВСУ атакует Донбасс тяжелой артиллерией - ЛНР
"Я на совещании в МЧС": реакция губернатора на инцидент с дочерью
Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16:26 (мск), источник: Om1.ru

Омичи потребовали у Буркова и Фадиной снести деревья

Старые тополя портят жизнь жителям двух двухэтажек.

С не совсем обычной просьбой обратилась к Александру Буркову и Оксане Фадиной жительница дома по улице 20 Партсъезда. Женщина попросила у глав города и области… помощи в борьбе с тополями.

Вырубка деревьев является острым и животрепещущим вопросом, омичи регулярно критикуют мэрию за бездумные рубки и «облысение» центральных магистралей. Однако на этот раз жители, как оказалось, сами хотят уничтожить деревья: тополям по 69 лет, они находятся в аварийном состоянии. В «зоне поражения» деревьев находятся провода и детская площадка.

Бурков и Фадина проявили к ситуации интерес и пообещали разобраться. Напомним, что сегодня мэр и врио губернатора совершают поездку по Советскому округу, периодически общаясь при этом с разнообразными встреченными омичами. Порой омичи сами проявляют инициативу; так, например, возле одной из школ чиновников настигла целеустремлённая пенсионерка.

Все новости региона
 Слухи о массовом увольнении омских работников оказались «вбросом»
Омичи потребовали у Буркова и Фадиной снести деревья
Госдума приняла закон о повышении НДС
Скончался советник президента РФ Вениамин Яковлев
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Ветеринары рассказали, как рассчитать возраст собак и кошек
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
Израильская армия сбила сирийский самолет
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь