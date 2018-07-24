Омичи потребовали у Буркова и Фадиной снести деревья

С не совсем обычной просьбой обратилась к Александру Буркову и Оксане Фадиной жительница дома по улице 20 Партсъезда. Женщина попросила у глав города и области… помощи в борьбе с тополями.

Вырубка деревьев является острым и животрепещущим вопросом, омичи регулярно критикуют мэрию за бездумные рубки и «облысение» центральных магистралей. Однако на этот раз жители, как оказалось, сами хотят уничтожить деревья: тополям по 69 лет, они находятся в аварийном состоянии. В «зоне поражения» деревьев находятся провода и детская площадка.