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16:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске внезапная бабушка нажаловалась Буркову и Фадиной на Вижевитову

Она заметила глав города и региона на улице и решила напрямую обратиться со своими проблемами.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня глава Омской области и мэр Омска отправились инспектировать объекты в Советском округе. На выходе из первой точки рейда — школы № 143 — чиновников встретила старушка и сразу начала жаловаться.

По словам женщины, ей уже более 80 лет и она должна получать льготную пенсию, но не получает. При этом бабушка вынуждена оплачивать капремонт.

Омичка заявила, что не раз обращалась в правительство, но Вижевитова отвечает отписками [речь идет о Татьяне Вижевитовой, заместителе председателя Правительства Омской области по социальным вопросам].

В свою очередь Бурков и Фадина пообещали разобраться в проблеме, записали имя, адрес и телефон старушки.

Отметим, это не первый раз, когда омичи «ловят» на улицах депутатов и чиновников. Например, 22 мая, когда первый заместитель мэра Омска Юрий Бибик совместно с подрядчиком и журналистами инспектировал дороги, откуда ни возьмись появилась омичка с претензиями на ремонт тротуаров.

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