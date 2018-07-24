В Омске внезапная бабушка нажаловалась Буркову и Фадиной на Вижевитову

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня глава Омской области и мэр Омска отправились инспектировать объекты в Советском округе. На выходе из первой точки рейда — школы № 143 — чиновников встретила старушка и сразу начала жаловаться.

По словам женщины, ей уже более 80 лет и она должна получать льготную пенсию, но не получает. При этом бабушка вынуждена оплачивать капремонт.

Омичка заявила, что не раз обращалась в правительство, но Вижевитова отвечает отписками [речь идет о Татьяне Вижевитовой, заместителе председателя Правительства Омской области по социальным вопросам].

В свою очередь Бурков и Фадина пообещали разобраться в проблеме, записали имя, адрес и телефон старушки.