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16:33 (мск), источник: РИАМО

Бастрыкин уволил в Москве следователя за игнорирование заявления о насилии против девочки

РИАМО — 24 июл. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил руководителя одного из московских следственных отделов и его подчиненного за непринятие мер по заявлению о сексуальном насилии против несовершеннолетней жительницы столицы, сообщается на сайте Следственного комитата РФ.

«Бастрыкин по результатам проведенной служебной проверки принял решение уволить следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве, который должным образом не рассмотрел заявление родителей ребенка и не принял мер к задержанию подозреваемого, располагая оперативными сведениями о его личности», — говорится в сообщении.

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Аналогичное кадровое решение принято в отношении его непосредственного руководителя (главы Гагаринского отдела), который не обеспечил должного контроля за исполнением подчиненными своих обязанностей.

Ранее в это подразделение СК поступило заявление о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней жительницы столицы, совершенном весной этого года. Бастрыкин потребовал от руководства ГСУ СК по Москве регулярно информировать его о ходе расследования этого уголовного дела.

«В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — отмечается в сообщении.

Проверка в отношении уже бывших сотрудников столичного главка продолжается.

По указанию председателя СК России помимо соответствия должностным обязанностям их действия (или бездействие) будут проверены на соответствие нормам действующего законодательства в рамках доследственной проверки. Ее результаты также будут доложены Бастрыкину в кратчайшие сроки.

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