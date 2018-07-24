Белкоопсоюз озвучил цены, по которым закупает ягоды и грибы у населения
Ежегодно Белкоопсоюз выплачивает белорусам порядка 70 миллионов долларов — у населения закупается 70% сельхозпродукции и ягод.
Ежегодно Белкоопсоюз выплачивает белорусам порядка 70 миллионов долларов — у населения закупается 70% сельхозпродукции и ягод.
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Около 250−300 миллионов белорусских рублей ежегодно тратит потребкооперация на закупку сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, а также вторичных материальных ресурсов, сообщила журналистам начальник управления заготовок Белорусского республиканского союза потребительских обществ Оксана Скиндер.
«Около 70−80% всей продукции закупается у населения, поэтому ежегодно потребкооперация Беларуси выплачивает населению более 70 миллионов долларов», — сообщила Скиндер.
На сегодня потребкооперация приобретает у граждан малину по цене от 1,5 до 2,5 рубля за килограмм, чернику — от 3,5 до 4, лисички — от 4,5 до 7, белые грибы — от 5 до 7 рублей за кило.
Население сдает опавшие (от 3 до 5 копеек за кило) и товарные яблоки (от 60 копеек до 1,2 рубля), а также чеснок — от 3,5 до 5 рублей за килограмм.
По словам Скиндер, специалисты тщательно следят за качеством продукции перед закупкой, в частности, она проходит экспертизу в лабораториях.
«Мы отслеживаем радиологический фон, следим за районами, где запрещено собирать лесные ягоды и грибы. У нас имеется 127 лабораторий, в которых проверяется продукция», — пояснила начальник управления.
Скиндер также отметила, что, несмотря на затяжную засуху, с которой началось лето в Беларуси, предприятия уже заготовили 1600 тонн черники — в шесть раз больше, чем в минувшем году. Прошлогодние показатели удалось превысить также в заготовке садовой земляники, красной и черной смородины, малины и крыжовника.