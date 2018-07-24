Белкоопсоюз озвучил цены, по которым закупает ягоды и грибы у населения

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Около 250−300 миллионов белорусских рублей ежегодно тратит потребкооперация на закупку сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, а также вторичных материальных ресурсов, сообщила журналистам начальник управления заготовок Белорусского республиканского союза потребительских обществ Оксана Скиндер.

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«Около 70−80% всей продукции закупается у населения, поэтому ежегодно потребкооперация Беларуси выплачивает населению более 70 миллионов долларов», — сообщила Скиндер.

На сегодня потребкооперация приобретает у граждан малину по цене от 1,5 до 2,5 рубля за килограмм, чернику — от 3,5 до 4, лисички — от 4,5 до 7, белые грибы — от 5 до 7 рублей за кило.

Население сдает опавшие (от 3 до 5 копеек за кило) и товарные яблоки (от 60 копеек до 1,2 рубля), а также чеснок — от 3,5 до 5 рублей за килограмм.

По словам Скиндер, специалисты тщательно следят за качеством продукции перед закупкой, в частности, она проходит экспертизу в лабораториях.

«Мы отслеживаем радиологический фон, следим за районами, где запрещено собирать лесные ягоды и грибы. У нас имеется 127 лабораторий, в которых проверяется продукция», — пояснила начальник управления.