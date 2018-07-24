Во всех школах Екатеринбурга появятся службы примирения
Во всех школах уральской столицы появятся службы медиации или, иначе говоря, службы примирения. Об этом сообщает департамент образования горадминистрации.
Во всех школах уральской столицы появятся службы медиации или, иначе говоря, службы примирения. Об этом сообщает департамент образования горадминистрации.
Такие службы буду объединять учеников, родителей, сотрудников школ. Основная их задача — разрешать и предотвращать конфликтные ситуации.
В тестовом режиме первые такие службы были внедрены еще три года назад в 15 школах. Как констатируют в департаменте образования, благодаря их работе количество конфликтных ситуаций снизилось, а число споров, разрешенных мирным путем, наоборот, выросло. В прошлом году такие структуры появились уже в 46 образовательных организациях, а с 1 сентября будут запущены во всех школах Екатеринбурга.