Во всех школах Екатеринбурга появятся службы примирения

В тестовом режиме первые такие службы были внедрены еще три года назад в 15 школах. Как констатируют в департаменте образования, благодаря их работе количество конфликтных ситуаций снизилось, а число споров, разрешенных мирным путем, наоборот, выросло. В прошлом году такие структуры появились уже в 46 образовательных организациях, а с 1 сентября будут запущены во всех школах Екатеринбурга.