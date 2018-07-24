В Калининград доставят мощи святого апостола Андрея Первозванного

Мощи привезут в кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде в среду, 25 июля, время прибытия уточняется. С этого дня до утра пятницы, 27 июля, святыня будет находиться в кафедральном соборе. В эти дни увидеть её можно с семи до 22 часов.

27 июля мощи доставят в Черняховск. В 19 часов того же дня их перевезут на Патриаршее подворье — в храм Александра Невского в Балтийске. Утром 28 июля святыня прибывает в Морской Георгиевский собор Балтийска. В этот день мощи принесут на корабли Балтийского флота.