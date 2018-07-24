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16:25 (мск), источник: Kazinform

Собак и кошек в Астане можно бесплатно чипировать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В «Астана ветсервис» можно провести бесплатную регистрацию и чипирование домашних животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Источник: Kazinform

Сообщается, что все собаки с трехмесячного возраста, принадлежащие населению, предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от породы, а также кошки с двухмесячного возраста подлежат обязательному учету и регистрации в ветеринарных клиниках города Астаны и в КГП на ПХВ «Астана ветсервис» акимата Астаны. Это нужно для внесения в единую базу идентификации собак и кошек Pet-id.kz.

Чипирование собак — довольно популярная процедура. Этот метод позволяет быстро и без ошибок найти потерявшееся животное и вернуть его хозяину. В отличие от предыдущих методов, предупреждающих потерю собак, электронная метка намного гуманнее клеймения и надрезания ушей, а также гораздо эффективнее.

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