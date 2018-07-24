Собак и кошек в Астане можно бесплатно чипировать

Сообщается, что все собаки с трехмесячного возраста, принадлежащие населению, предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от породы, а также кошки с двухмесячного возраста подлежат обязательному учету и регистрации в ветеринарных клиниках города Астаны и в КГП на ПХВ «Астана ветсервис» акимата Астаны. Это нужно для внесения в единую базу идентификации собак и кошек Pet-id. kz.