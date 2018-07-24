Пользователь Сети пожаловался на свою девушку, которая много ест на свиданиях

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Начиная романтические отношения, некоторые девушки стараются в глазах избранника выглядеть лучше, а потому предпочитают либо совсем отказываться от еды на свиданиях, либо выбирают что-то «здоровое» вроде салата или йогурта. Видимо, именно такие девушки раньше были у неназванного автора поста, чей крик души опубликовали во «ВКонтакте».

Молодой человек в этом посте искренне удивлялся тому, что его новая девушка предпочитает нормальную пищу и без стеснения ест столько же, сколько и он. В конце письма молодой человек попросил у пользователей совета, задавшись вопросом: «Это нормально разве для девушки так есть и мясо еще?».