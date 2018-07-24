Пользователь Сети пожаловался на свою девушку, которая много ест на свиданиях
Особенно его возмутило то, что она предпочитает мясо салату.
Особенно его возмутило то, что она предпочитает мясо салату.
Начиная романтические отношения, некоторые девушки стараются в глазах избранника выглядеть лучше, а потому предпочитают либо совсем отказываться от еды на свиданиях, либо выбирают
Молодой человек в этом посте искренне удивлялся тому, что его новая девушка предпочитает нормальную пищу и без стеснения ест столько же, сколько и он. В конце письма молодой человек попросил у пользователей совета, задавшись вопросом: «Это нормально разве для девушки так есть и мясо еще?».
Очень скоро в комментарии пришли люди обоих полов, которые не скупились на выражения в адрес молодого человека.