В Ростове построят две новые поликлиники

«Мы строим две поликлиники новые для горожан. Это уже не связано с подготовкой к чемпионату — это наша повседневная жизнь. В Суворовском микрорайоне ведется строительство поликлиники и районе Первомайском в районе Туполева. Там мы закрыли поликлинику в связи в ее аварийностью, её поставили на реконструкцию, а рядом на днепровском строим новую современную на 200 посещений в смену», — сказал глава администрации Виталий Кушнарев.