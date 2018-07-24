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17:48 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове построят две новые поликлиники

В Ростове построят две новые поликлиники. Об этом на пресс-конференции рассказал глава администрации Виталий Кушнарёв.

Новые медучреждения появятся в Суворовском и Первомайском районах города.

«Мы строим две поликлиники новые для горожан. Это уже не связано с подготовкой к чемпионату — это наша повседневная жизнь. В Суворовском микрорайоне ведется строительство поликлиники и районе Первомайском в районе Туполева. Там мы закрыли поликлинику в связи в ее аварийностью, её поставили на реконструкцию, а рядом на днепровском строим новую современную на 200 посещений в смену», — сказал глава администрации Виталий Кушнарев.

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