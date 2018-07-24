«Спасайтесь!» Жара и духота в Петербурге простоят до конца июля

В последнее время Северная столица не вполне оправдывает свое второе имя. Петербург похож на южные джунгли — так душно и тяжело сейчас находиться в городе.

— Нынешний июль пока не побил рекордов: в отдельные дни температура поднималась до плюс 32−33 градусов, но были годы, когда стояла более сильная жара, — рассказал «Комсомолке» метеоролог Юрий Куткевич. — Пока особенность только в том, что зной стоит уже две недели. Но когда подведут общие итоги июля, то он вполне может оказаться самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

Инфографика Уровни опасности погоды Штормовое предупреждение объявляется, если синоптики прогнозируют скорость ветра свыше 15м/с.

Что касается духоты, то это не метеорологический термин, даже больше медицинский. Относительная влажность воздуха сейчас — 50−60 процентов, и это даже чуть ниже нормы. Но массы воздуха идут в город с востока и юго-востока, а нам привычен западный климат. Не стоит забывать и что за день каменные дома нагреваются и отдают тепло, что еще больше усиливает ощущение духоты.

Как пережить такую жару, и кто особенно зависим от изматывающего зноя, «Комсомолке» рассказал директор петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев:

— В такие дни важно не гулять на открытом солнце, обязательно носить головные уборы и больше пить — не менее двух литров жидкости в день, — советует семейный врач Сергей Ануфриев. — Лучше находиться в прохладных и проветриваемых помещениях. Самые зависимые в этом отношении — дети, беременные женщины и пожилые люди. Но и всем остальным не надо перегружать себя физической активностью. Детям обязательно пить не меньше 1,5 литров воды, даже если они этого не хотят.

Особенно стоит поберечься людям, недавно перенесшим инсульт, инфаркт и всем, у кого есть сердечно-сосудистые заболеваниями. Им необходимо строго соблюдать режим приема лекарств, и, конечно же, лишний раз не выходить на солнце.

Увы, но скорого послабления петербуржцам ждать не приходится.