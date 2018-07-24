«Спасайтесь!» Жара и духота в Петербурге простоят до конца июля
Специалисты рассказали, как не стать жертвой теплового удара.
Специалисты рассказали, как не стать жертвой теплового удара.
В последнее время Северная столица не вполне оправдывает свое второе имя. Петербург похож на южные джунгли — так душно и тяжело сейчас находиться в городе.
— Нынешний июль пока не побил рекордов: в отдельные дни температура поднималась до плюс 32−33 градусов, но были годы, когда стояла более сильная жара, — рассказал «Комсомолке» метеоролог Юрий Куткевич. — Пока особенность только в том, что зной стоит уже две недели. Но когда подведут общие итоги июля, то он вполне может оказаться самым жарким за всю историю метеонаблюдений.
Что касается духоты, то это не метеорологический термин, даже больше медицинский. Относительная влажность воздуха сейчас — 50−60 процентов, и это даже чуть ниже нормы. Но массы воздуха идут в город с востока и
Как пережить такую жару, и кто особенно зависим от изматывающего зноя, «Комсомолке» рассказал директор петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев:
— В такие дни важно не гулять на открытом солнце, обязательно носить головные уборы и больше пить — не менее двух литров жидкости в день, — советует семейный врач Сергей Ануфриев. — Лучше находиться в прохладных и проветриваемых помещениях. Самые зависимые в этом отношении — дети, беременные женщины и пожилые люди. Но и всем остальным не надо перегружать себя физической активностью. Детям обязательно пить не меньше 1,5 литров воды, даже если они этого не хотят.
Особенно стоит поберечься людям, недавно перенесшим инсульт, инфаркт и всем, у кого есть
Увы, но скорого послабления петербуржцам ждать не приходится.
— Теплая и сухая погода сохранится в Петербурге до конца июля и даже захватит начало августа, — уверен Юрий Куткевич.