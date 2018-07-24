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17:21 (мск), источник: Комсомольская правда

«Спасайтесь!» Жара и духота в Петербурге простоят до конца июля

Специалисты рассказали, как не стать жертвой теплового удара.

В последнее время Северная столица не вполне оправдывает свое второе имя. Петербург похож на южные джунгли — так душно и тяжело сейчас находиться в городе.

— Нынешний июль пока не побил рекордов: в отдельные дни температура поднималась до плюс 32−33 градусов, но были годы, когда стояла более сильная жара, — рассказал «Комсомолке» метеоролог Юрий Куткевич. — Пока особенность только в том, что зной стоит уже две недели. Но когда подведут общие итоги июля, то он вполне может оказаться самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

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Уровни опасности погодыШтормовое предупреждение объявляется, если синоптики прогнозируют скорость ветра свыше 15м/с.

Что касается духоты, то это не метеорологический термин, даже больше медицинский. Относительная влажность воздуха сейчас — 50−60 процентов, и это даже чуть ниже нормы. Но массы воздуха идут в город с востока и юго-востока, а нам привычен западный климат. Не стоит забывать и что за день каменные дома нагреваются и отдают тепло, что еще больше усиливает ощущение духоты.

Как пережить такую жару, и кто особенно зависим от изматывающего зноя, «Комсомолке» рассказал директор петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев:

— В такие дни важно не гулять на открытом солнце, обязательно носить головные уборы и больше пить — не менее двух литров жидкости в день, — советует семейный врач Сергей Ануфриев. — Лучше находиться в прохладных и проветриваемых помещениях. Самые зависимые в этом отношении — дети, беременные женщины и пожилые люди. Но и всем остальным не надо перегружать себя физической активностью. Детям обязательно пить не меньше 1,5 литров воды, даже если они этого не хотят.

Особенно стоит поберечься людям, недавно перенесшим инсульт, инфаркт и всем, у кого есть сердечно-сосудистые заболеваниями. Им необходимо строго соблюдать режим приема лекарств, и, конечно же, лишний раз не выходить на солнце.

Увы, но скорого послабления петербуржцам ждать не приходится.

— Теплая и сухая погода сохранится в Петербурге до конца июля и даже захватит начало августа, — уверен Юрий Куткевич.

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