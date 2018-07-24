Охотники попытались убить медвежонка и еле спаслись от его матери

Охотники Шэннон Лонг (Shannon Long) и Калеб Инвидиата (Caleb Invidiata) установили приманку, чтобы привлечь внимание медведей. К ней подошла пара медвежат и медведица. Инвидиата уже приготовился стрелять в одного из детенышей из арбалета, когда их мать заметила ловушку.

Разъяренная медведица зарычала и бросилась на стрелка. Она прижала его к поваленному дереву, в то время как другой охотник принялся бить животное по голове. Медведица поняла, что против нее не один, а двое мужчин, и отступила. «Если бы в тот вечер мы не были вместе, она бы растерзала одного из нас», — поделился впечатлениями Лонг.