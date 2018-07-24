Репетиция парада ко Дню ВМФ: над Петербургом пролетели вертолеты
Ранее авиация отрабатывала пролеты 22 -го, а также 16 и 18 июля.
Ранее авиация отрабатывала пролеты 22 -го, а также 16 и 18 июля.
Над Северной столицей прошла репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ. Об этом сообщает канал «Санкт-Петербург». Многие жители Северной столицы опубликовали в социальных сетях видео военных самолетов и вертолетов.
Сегодняшняя репетиция — далеко не первая в череде тренировок воздушной части парада. Авиация отрабатывала пролеты 22 -го, а также 16 и 18 июля. Самолеты и вертолеты жители города наблюдали в центре, в Адмиралтейском и Приморском районах и на Васильевском острове.
В воскресенье, 29 июля, в Северной столице состоится праздник, приуроченный ко Дню ВМФ. Парад пройдет в Петербурге и в Кронштадте. Помимо кораблей и катеров, на празднике будут показаны воздушные суда. На небе петербуржцы увидят военные вертолеты и истребители.