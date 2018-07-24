Репетиция парада ко Дню ВМФ: над Петербургом пролетели вертолеты

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Над Северной столицей прошла репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ. Об этом сообщает канал «Санкт-Петербург». Многие жители Северной столицы опубликовали в социальных сетях видео военных самолетов и вертолетов.

Сегодняшняя репетиция — далеко не первая в череде тренировок воздушной части парада. Авиация отрабатывала пролеты 22 -го, а также 16 и 18 июля. Самолеты и вертолеты жители города наблюдали в центре, в Адмиралтейском и Приморском районах и на Васильевском острове.