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17:52 (мск), источник: АиФ Самара

В Жигулёвском заповеднике засняли принимающих грязевые ванны кабанов

Выводок кабанов регулярно приходит принимать грязевые ванны на одной из стационарных точек наблюдений в Жигулёвском биосферном заповеднике, сообщает сайт Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника им. И. И. Спрыгина.

Эти процедуры необходимы животным, чтобы охладиться в июльскую жару, почиститься от паразитов, защититься от кровососущих насекомых и утолить жажду.

Из-за высокой трещиноватости подстилающих известняковых пород территория Жигулёвского заповедника испытывает острый дефицит водоёмов. Все осадки полностью поглощаются грунтом, лишь в отдельных местах, по западинам, образуются временные мочажины, пересыхающие в летний зной.

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Кабаны находят такие влажные места, охотно их посещают, раскапывают и расширяют. Скопившаяся в образовавшихся углублениях дождевая вода часто служит водопоями и грязевыми купалками не только кабанам, но и другим видам животных. Эти места регулярно посещают лоси, косули, куницы, барсуки и лисы, а также, летучие мыши и много разных птиц. Таким образом, научными исследованиями установлена ещё одна важная роль кабанов в Жигулёвском заповеднике.

Обнаружить купалки в труднодоступных местах совсем непросто. Целенаправленные их поиски занимают очень много времени и сил. Они находятся под особым контролем научного отдела и охраны заповедника. Установленные на грязевых купалках фотоловушки оказалось очень эффективным подходом в организации научных исследований. Преимуществом применения фотоловушек является отсутствие фактора беспокойства со стороны наблюдателя. С помощью фотоловушек научные сотрудники могут контролировать состояние животных, посещающих водопои, отслеживать видовой и половозрастной состав популяций, количество появившегося молодняка и многое другое. Все эти данные необходимы для выработки правильных подходов в управлении охраняемой территории.

Для проведения научных исследований в 2017 году заповедником было приобретено пять фотоловушек.

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