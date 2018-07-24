Штормовое предупреждение снова объявлено в Беларуси на 25 июля

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Оранжевый — предпоследний — уровень опасности объявлен в Беларуси на среду 25 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным метеорологов, днем в среду на большей части территории страны прогремят грозы, в некоторых районах они будут сопровождаться сильными ливнями, шквалистым ветром до 20 метров в секунду и даже градом. Гроза с сильным ветром (до 14 метров в секунду) ожидается и в Минске.

Погоду в республике в этот день будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Будет облачно с прояснениями, в некоторых районах ожидается слабый туман.

Температура воздуха в среду 25 июля сохранится высокой: ночью и утром будет +15…20°С, после обеда воздух прогреется до +23…29°С.