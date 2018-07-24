Штормовое предупреждение снова объявлено в Беларуси на 25 июля
В среду воздух в Беларуси прогреется максимум до +29°С, но по всей республике дожди, местами — с градом и шквалистым ветром.
В среду воздух в Беларуси прогреется максимум до +29°С, но по всей республике дожди, местами — с градом и шквалистым ветром.
МИНСК, 24 июл — Sputnik. Оранжевый — предпоследний — уровень опасности объявлен в Беларуси на среду 25 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным метеорологов, днем в среду на большей части территории страны прогремят грозы, в некоторых районах они будут сопровождаться сильными ливнями, шквалистым ветром до 20 метров в секунду и даже градом. Гроза с сильным ветром (до 14 метров в секунду) ожидается и в Минске.
Погоду в республике в этот день будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Будет облачно с прояснениями, в некоторых районах ожидается слабый туман.
Температура воздуха в среду 25 июля сохранится высокой: ночью и утром будет +15…20°С, после обеда воздух прогреется до +23…29°С.
Ранее синоптики сообщали, что погода будет неустойчивой на протяжении всей недели: будет тепло, однако ожидаются грозы и ливни. По предварительным прогнозам, солнечной погоды белорусы могут ждать не ранее, чем в грядущее воскресенье.