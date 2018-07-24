Заболеваемость сальмонеллезом в Воронежской области выросла в 2 раза

В июне 2018 года в сравнении с июнем 2017-го выросло количество заболевших сальмонеллезами в 2,1 раза (83 случая против 39 в 2017 году) и коклюшем в 1,9 раза (29 против 15 случаев). Количество заболевших ветряной оспой выросло на 16,9%, а внебольничной пневмонией — на 42,1%. Об этом сообщила пресс-служба регуправления Роспотребнадзора во вторник, 24 июля.

В целом в июне 2018 года уровень инфекционной заболеваемости ниже, чем в июне 2017 года. Общее число заболевших — 19250 человек (824,3 на 100 тыс. населения).

В регионе на 23,1% снизился уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями бактериальной этиологии и на 27,1% — вирусной этиологии. На 25,2% снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии. Заболеваемость острым вирусным гепатитом А снизилась на 38,2%, хроническими вирусными гепатитами В на 12,5% и С — на 3,8%. На 65,1%, снизилась заболеваемость скарлатиной, болезнью Лайма — на 56%, педикулезом — на 6%, инфекционным мононуклеозом — на 5,8%, сифилисом — на 4,3%, гонококковой инфекцией — на 58,8%, микроспорией — на 22%.