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17:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Проводница поделилась необычными фактами о своей профессии

За пару дней на нее подписались полторы тысячи человек.

Источник: РИА "Новости"

В конце июля в Twitter начался познавательный флэшмоб, в котором люди разных профессий рассказывали необычные факты о своей работе. Суть такова: один лайк — один интересный факт.

Особенно преуспела в нем москвичка по имени Полина, которая проработала проводницей несколько лет. Уже сейчас девушка успела написать 119 фактов и историй из своей профессиональной жизни.

Всего за пару дней на нее подписались полторы тысячи человек, и их количество продолжает расти. И мы понимаем, почему — некоторые из них, действительно, очень познавательны.

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