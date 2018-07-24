Проводница поделилась необычными фактами о своей профессии

Источник: РИА "Новости"

В конце июля в Twitter начался познавательный флэшмоб, в котором люди разных профессий рассказывали необычные факты о своей работе. Суть такова: один лайк — один интересный факт.

Особенно преуспела в нем москвичка по имени Полина, которая проработала проводницей несколько лет. Уже сейчас девушка успела написать 119 фактов и историй из своей профессиональной жизни.