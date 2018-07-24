Проводница поделилась необычными фактами о своей профессии
За пару дней на нее подписались полторы тысячи человек.
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За пару дней на нее подписались полторы тысячи человек.
В конце июля в Twitter начался познавательный флэшмоб, в котором люди разных профессий рассказывали необычные факты о своей работе. Суть такова: один лайк — один интересный факт.
Особенно преуспела в нем москвичка по имени Полина, которая проработала проводницей несколько лет. Уже сейчас девушка успела написать 119 фактов и историй из своей профессиональной жизни.
77. Я в начале Я, когда я уже— Анатольевна (@polinakovach) July 23, 2018
работы почти
проводником увольнялась pic.twitter.com/pBIXhfPart
Всего за пару дней на нее подписались полторы тысячи человек, и их количество продолжает расти. И мы понимаем, почему — некоторые из них, действительно, очень познавательны.
4. Если на чем-то, что вы купили у проводника, нет специального стикера ФПК, то вы можете позвонить на горячую линию или пожаловаться начальнику поезда. Ваша покупка обойдётся вам бесплатно)— Анатольевна (@polinakovach) July 22, 2018
8. Поезда, номера которых состоят из трёх цифр, первая из которых не ноль - дополнительные поезда. Скорее всего, это будут вагоны годов 60-х выпуска.— Анатольевна (@polinakovach) July 22, 2018
11. Если вы купили билет, предположим, от Москвы до Мурманска, то можете выйти на любой станции (например в Петрозаводске) и погулять там неделю. Главное сказать об этом проводнику и в билетной кассе. Вам обязаны дать билет на другой поезд, чтобы вы поехали дальше.— Анатольевна (@polinakovach) July 22, 2018
14. Касательно сапсанов: иногда можно поймать билет в вагон-бистро (вроде бы, он пятый, но я не уверена).— Анатольевна (@polinakovach) July 22, 2018
Если вы купили билет в этот вагон, то у вас будет открыт депозит на 2 тысячи в этом бистро, то есть купили за 4к билет и ещё на 2к пожрали. Удобно. И вкусно.
60. Много ли неадекватных пассажиров? Спросите, много ли было адекватных. Один раз мужик на полном серьезе предъявлял мне за то, что колеса по рельсам стучат и мешают ему спать— Анатольевна (@polinakovach) July 23, 2018
65. Где учат на проводника? Я училась на курсах два месяца, организованных в моем универе. НО ЕСТЬ ЛЮДИ, которые поступают в колледжи на проводников. Что они четыре года там делают - ума не приложу.— Анатольевна (@polinakovach) July 23, 2018
68. О том, как моются проводники. Вот у вас когда горячую воду отключают, вы как моетесь? Мы так же. В лабытнангах на вокзале был шикарный душ за 100 рублей, как-то раз в составе ехал вагон-инвалидка, в нем тоже был душ. Но это один раз. А так тазик в руки и вперёд.— Анатольевна (@polinakovach) July 23, 2018
69. Самые противные пассажиры на рейсе Москва - Петербург. Типа, я купил билет за 600 рублей и я еду в питер, девочка, водочки мне принеси— Анатольевна (@polinakovach) July 23, 2018