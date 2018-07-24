Центр Воронежа станет доступнее для инвалидов-колясочников
Удобные съезды на тротуарах оборудуют до 2020 года.
Удобные съезды на тротуарах оборудуют до 2020 года.
Тротуары в центре Воронежа занизят, чтобы
— Это мелкие, недорогие работы, но очень важные. Тротуары у нас изначально строились без внимания к маломобильным гражданам, и эту ситуацию будем исправлять. Начнем с центральных улиц города, — пообещал чиновник.
О том, что в центре города отсутствует безбарьерная среда, неоднократно заявляли воронежские колясочники. А в мае 2018 года Воронеж раскритиковала группа московских инвалидов, которые не смогли самостоятельно прогуляться по проспекту Революции.
Столичные гости днем проводили спортивные программы в интернатах и центрах реабилитации, а в один из вечеров решили прогуляться по центру Воронежа. Сначала гостей расстроило отсутствие безбарьерных тротуаров, а после они не смогли уехать в гостиницу на низкопольном общественном транспорте. Москвичи опубликовали в соцсети гневный пост, в котором задаются вопросом «как в Воронеже живут