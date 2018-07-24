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17:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Центр Воронежа станет доступнее для инвалидов-колясочников

Удобные съезды на тротуарах оборудуют до 2020 года.

Источник: РИА "Воронеж"

Тротуары в центре Воронежа занизят, чтобы инвалиды-колясочники смогли самостоятельно передвигаться по пешеходной зоне. Удобные съезды появятся на проспекте Революции, а также улицах Кольцовская и Фридриха Энгельса в 2018—2019 годах, сообщил врио руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин на пресс-конференции в Доме журналистов в понедельник, 23 июля.

— Это мелкие, недорогие работы, но очень важные. Тротуары у нас изначально строились без внимания к маломобильным гражданам, и эту ситуацию будем исправлять. Начнем с центральных улиц города, — пообещал чиновник.

О том, что в центре города отсутствует безбарьерная среда, неоднократно заявляли воронежские колясочники. А в мае 2018 года Воронеж раскритиковала группа московских инвалидов, которые не смогли самостоятельно прогуляться по проспекту Революции.

Столичные гости днем проводили спортивные программы в интернатах и центрах реабилитации, а в один из вечеров решили прогуляться по центру Воронежа. Сначала гостей расстроило отсутствие безбарьерных тротуаров, а после они не смогли уехать в гостиницу на низкопольном общественном транспорте. Москвичи опубликовали в соцсети гневный пост, в котором задаются вопросом «как в Воронеже живут инвалиды-колясочники?».

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