Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В деле об убийстве фигуриста Тена появился скандальный поворот
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Дочь Стриженовых поступила в МГУ на факультет, где учится ее бойфренд
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Лондонский стартап научит детей программировать с помощью «Гарри Поттера»
Екатерина Климова показала всех четверых детей
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
09:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

Знаменитый «Чупа-Чупс» у Воронежского госуниверситета могут убрать

Воронежский госуниверситет во вторник, 24 июля, запустил опрос о новой достопримечательности на Университетской площади. У горожан выясняют, что бы они хотели увидеть на месте памятника «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», более известного как «Чупа-Чупс».

Источник: Вести - Воронеж

Несмотря на то, что на официальной страничке вуза в соцсети сообщается, что «в будущем времени место памятника “Пролетарии все стран, соединяйтесь!” займёт новый культурный объект», в пресс-службе вуза информацию о планах на демонтаж «Чупа-Чупса» опровергают.

— У нас нет информации, что что-то снесут. Мы просто выясняем, что горожане хотели бы увидеть на месте нынешнего памятника, — отметили в университете.

В опросе, кстати, нет возможности проголосовать за сохранение «Чупа-Чупса». Итоги конкурса планируется подвести к сентябрю 2018.

Однако сам факт запуска опроса о замене памятника «Пролетарии все стран, соединяйтесь!» на другой объект как минимум настораживает. Более того, в Воронеже уже ранее рассматривали варианты других памятников на Университетской площади. Так, в 2009 году скульптур из Калача Александр Казинин предложил поставить памятник основателю Воронежа Семёну Сабурову на коне перед главным корпусом ВГУ — именно вместо вместо ансамбля «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Более того, уже была выбрана предварительная дата — День города-2012.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Умерла 14-летняя девочка, которую мать кормила два раза в неделю
МВФ заявил о недооцененности рубля и переоцененности доллара
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Курс доллара превысил 63 рубля после заявления Трампа
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь