Знаменитый «Чупа-Чупс» у Воронежского госуниверситета могут убрать

Несмотря на то, что на официальной страничке вуза в соцсети сообщается, что «в будущем времени место памятника “Пролетарии все стран, соединяйтесь!” займёт новый культурный объект», в пресс-службе вуза информацию о планах на демонтаж «Чупа-Чупса» опровергают.

— У нас нет информации, что что-то снесут. Мы просто выясняем, что горожане хотели бы увидеть на месте нынешнего памятника, — отметили в университете.

Однако сам факт запуска опроса о замене памятника «Пролетарии все стран, соединяйтесь!» на другой объект как минимум настораживает. Более того, в Воронеже уже ранее рассматривали варианты других памятников на Университетской площади. Так, в 2009 году скульптур из Калача Александр Казинин предложил поставить памятник основателю Воронежа Семёну Сабурову на коне перед главным корпусом ВГУ — именно вместо вместо ансамбля «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Более того, уже была выбрана предварительная дата — День города-2012.