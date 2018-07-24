На Кубани 25 июля ожидаются кратковременные дожди
Местами грозы, в отдельных пунктах сильные дожди с градом. Ночью и утром туман. Ветер восточный,
Местами грозы, в отдельных пунктах сильные дожди с градом. Ночью и утром туман. Ветер восточный,
Температура воздуха ночью 18−23 °С, в предгорьях местами 13−18 °С, днем 29−34 °С, местами до 37 °C.
На Черноморском побережье ночью 23−28 °С, по югу 17−22 °С, днем 29−34 °С, местами до 36 °C.
В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный,
Сочи +31…+33 °C кратковременный дождь.
Туапсе +33…+35 °C кратковременный дождь.
Геленджик +33…+35 °C кратковременный дождь.
Новороссийск +31…+33 °C кратковременный дождь.
Анапа +31…+33 °C кратковременный дождь.
Крымск +35…+37 °C кратковременный дождь.
Ейск +29…+31 °C кратковременный дождь.
Тихорецк +33…+35 °C кратковременный дождь.
Кропоткин +34…+36 °C кратковременный дождь.
Армавир +33…+35 °C кратковременный дождь.
Лабинск +34…+36 °C кратковременный дождь.
Белореченск +35…+37 °C кратковременный дождь.
Горячий Ключ +35…+37 °C кратковременный дождь.
Краснодар +34…+36 °C кратковременный дождь.