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18:19 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани 25 июля ожидаются кратковременные дожди

Местами грозы, в отдельных пунктах сильные дожди с градом. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с, порывы 12−17 м/с, при грозе шквалы 20−25 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 760 мм рт. ст. 3 м/с

Температура воздуха ночью 18−23 °С, в предгорьях местами 13−18 °С, днем 29−34 °С, местами до 37 °C.

На Черноморском побережье ночью 23−28 °С, по югу 17−22 °С, днем 29−34 °С, местами до 36 °C.

В Краснодаре кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с, временами порывы до 13 м/с, при грозе шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−21 °С, днем 34−36 °С.

Сочи +31…+33 °C кратковременный дождь.

Туапсе +33…+35 °C кратковременный дождь.

Геленджик +33…+35 °C кратковременный дождь.

Новороссийск +31…+33 °C кратковременный дождь.

Анапа +31…+33 °C кратковременный дождь.

Крымск +35…+37 °C кратковременный дождь.

Славянск-на-Кубани +35…+37 °C кратковременный дождь.

Приморско-Ахтарск +32…+34 °C кратковременный дождь.

Ейск +29…+31 °C кратковременный дождь.

Тихорецк +33…+35 °C кратковременный дождь.

Кропоткин +34…+36 °C кратковременный дождь.

Армавир +33…+35 °C кратковременный дождь.

Лабинск +34…+36 °C кратковременный дождь.

Белореченск +35…+37 °C кратковременный дождь.

Горячий Ключ +35…+37 °C кратковременный дождь.

Краснодар +34…+36 °C кратковременный дождь.

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