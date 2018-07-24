Москва оказалась самым комфортным городом в мире

Специалисты компании PricewaterhouseCoopers (PwC) признали Москву городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Эксперты оценили удовлетворенность горожан качеством предоставляемых социальных услуг, их финансовую доступность и удаленность социальных объектов от жилых кварталов. Вместе с Москвой проанализировали еще 13 мегаполисов мира: Нью-Йорк, Париж, Шанхай, Лондон, Сан-Паулу, Гонконг, Токио, Сеул, Сингапур, Берлин, Барселону, Мехико и Чикаго.

Выяснилось, что среднее расстояние от дома до школы в Москве составляет менее 400 метров, тогда как в других городах — в среднем 1,2 километра. По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, близость общеобразовательных учреждений к месту проживания — результат применения региональных нормативов по обеспеченности горожан такими объектами.

«Высокий результат Москвы подтверждает эффективность программ, которые позволяют развивать городские территории сбалансированно», — подчеркнул он. Левкин также добавил, что москвичам финансово доступны разные виды соцуслуг.