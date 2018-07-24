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18:11 (мск), источник: Чердак

Вероятность послеродовой депрессии научились определять по мимике и возрасту матери

Для этого используют систему «умного» распознавания эмоций.

Сотрудник Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Игорь Ильин вместе с коллегами из Бразилии, Португалии, Саудовской Аравии и Индии разработал алгоритм для определения вероятности послеродовой депрессии (ПРД) у женщин, которые во время вынашивания плода страдали повышенным артериальным давлением и связанными с ним заболеваниями. Действие алгоритма основывается не только на социодемографических данных, но и на распознавании эмоций. Научная статья опубликована в журнале Information Fusion.

Признаки депрессии наблюдаются у 20 процентов беременных женщин, но далеко не всегда это заболевание адекватно диагностируют. Помочь его лучшему распознаванию взялись специалисты по информационным технологиям из Европы, Азии и Южной Америки. Они учли тот факт, что для диагностики ряда недугов в последнее время нередко используют сведения о настроении и эмоциях человека, и попробовали воспользоваться обратным принципом — определить вероятность послеродовой депрессии по наличию или отсутствию определенных патологических состояний. Также исследователи учитывали социальное положение будущих рожениц и использовали алгоритмы распознавания эмоций: известно, что еще до проявления депрессии у человека могут преобладать определенные эмоциональные состояния, выявить которые можно по выражению лица, позам, жестам и интонациям.

Несколько алгоритмов вычисления вероятности ПРД проверяли на реальных данных от тысяч беременных, посещавших клинику Государственного университета Сеара (г. Форталеза, Бразилия) до и после родов. В задачи этих алгоритмов входил поиск ближайшего соседа, а решали их с помощью деревьев решений, метода опорных векторов, ансамблевых методов и ряда других.

Женщины предоставляли большинство данных через электронные устройства: приборы для измерения артериального давления, уровня глюкозы в крови, массы тела и т. д. Исследователи выявили способы, позволяющие наиболее надежно оценивать влияние преэклампсии, диабета (в том числе диабета беременных) и некоторых других состояний на вероятность послеродовой депрессии. Информация от родственников беременных, их терапевтов и психиатров также помогала определению вероятности ПРД.

Авторы установили, что послеродовая депрессия чаще проявлялась у тех, кто мало вынашивал, зачал после 35 лет, имел проблемы с щитовидной железой, лишний вес, повышенное артериальное давление во время беременности, был болен сахарным диабетом, а также если промежуток между предстоящими и предыдущими родами составлял более 10 лет. Диабет и гипертензия в данном случае связаны еще и отслоением плаценты и полиорганной недостаточностью у матери. Наличие психиатрических проблем у женщины в прошлом также повышало риск ПРД. Не добавляло оптимизма матерям и наличие у их новорожденных видимых уродств. Влияние всех этих факторов на вероятность послеродовой депрессии в какой-то степени были известны и раньше, но в данной работе их использование помогло установить, какой из алгоритмов обработки данных точнее определяет вероятность ПРД.

По словам авторов статьи, в своей дальнейшей работе они изучат некоторые другие ансамблевые методы обработки данных и с их помощью уточнят, как на риск послеродовой депрессии влияют неотложные состояния, в том числе, попадание в реанимацию во время беременности.

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