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18:47 (мск), источник: ТАСС

Дожди продлятся в Москве до конца недели

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Дожди будут идти в Москве до конца этой недели. Об этом ТАСС во вторник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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Источник: Reuters

«Осадки ожидаются на этой неделе вплоть до выходных. В среду, 25 июля, в некоторых районах возможны грозы. С четверга по воскресенье тоже прогнозируются кратковременные дожди», — сказала она.

При этом температура в столичном регионе будет повышаться. По данным Гидрометцентра, 25 июля ожидается 24−26 градусов тепла, 26 и 27 июля — 26−29 градусов, а в выходные столбик термометра может подняться до отметки в 30 градусов.

https://pogoda.mail.ru/prognoz/moskva/25-july/

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