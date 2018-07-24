Дожди продлятся в Москве до конца недели

«Осадки ожидаются на этой неделе вплоть до выходных. В среду, 25 июля, в некоторых районах возможны грозы. С четверга по воскресенье тоже прогнозируются кратковременные дожди», — сказала она.

При этом температура в столичном регионе будет повышаться. По данным Гидрометцентра, 25 июля ожидается 24−26 градусов тепла, 26 и 27 июля — 26−29 градусов, а в выходные столбик термометра может подняться до отметки в 30 градусов.