Самое долгое лунное затмение в XXI веке. Что о нем нужно знать?
27 июля произойдет лунное затмение, и оно будет
27 июля произойдет лунное затмение, и оно будет
Некоторые счастливчики смогут лицезреть это уникальное явление целый час и 43 минуты.
Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, и наш спутник попадает в тень Земли, то есть, по сути, эти небесные тела выстраиваются в ряд.
В общей сложности данное астрономическое явление — от первой до последней фазы — будет продолжаться три часа 55 минут. Именно столько потребуется Луне для полного прохождения через тень Земли.
Лунное затмение иногда называют «кровавой Луной». Это связано с
Это связано с визуальным эффектом, который возникает, когда солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны. Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей
Целиком затмение можно будет увидеть почти во всех частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Австралии. То есть почти везде кроме Северной Америки.
Для наблюдения не нужен телескоп, однако бинокль, безусловно, выручит.
Фаза полного лунного затмения наступит в 20:21 по Гринвичу (23:21 МСК).
Лучше всего это явление можно наблюдать в восточной части Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Лунное затмение на этот раз не увидят жители Центральной и Северной Америки.
В восточной части Южной Америки (например, в